Жизнь после оккупации: с какими правовыми проблемами сталкиваются освобожденные территории

На фоне активизации переговорных процессов, независимо от их результата, сейчас хотелось бы уделить внимание правовым проблемам, с которыми уже сталкивается Украина на деоккупированных территориях. Это вызовы безопасности, а также экономическая и социальная нестабильность, информационные и инфраструктурные проблемы и т.д.

Вопросы реинтеграции, а именно – возвращение экономического, социального и правового статуса, должны быть важнейшими после деоккупации территорий. Предлагаю подробнее рассмотреть некоторые правовые проблемы, с которыми сталкивается украинская власть после деоккупации территорий и которые могут мешать реинтеграции. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Справка. По Закону Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" деоккупацией называют комплекс мероприятий государственной политики, следствием которых является полное отсутствие на территории Украины, что была временно оккупирована, вооруженных формирований России и оккупационной администрации и установление эффективного контроля Украины на этой территории.

Коллаборационная деятельность

Вопросы безопасности деоккупированных территорий охватывают как разминирование, ликвидацию последствий военных действий и защиту неба над освобожденными территориями, так и работу по выявлению коллаборационистов и расследование их деятельности.

После расширения толкования статьи 111 Уголовного кодекса Украины "Государственная измена" произошла криминализация коллаборационистской деятельности. Речь идет о лицах, которые добровольно согласились на сотрудничество с оккупационными властями, и это сотрудничество имеет последствия для местного населения, даже может приводить к гибели людей.

Также криминализировано пособничество государству-агрессору. Оно заключается в совершении умышленных действий, направленных на помощь государству-агрессору, гражданином Украины, иностранцем или лицом без гражданства (граждане России – исключение) с целью нанесения вреда Украине.

Сейчас в Едином реестре судебных решений есть более 2800 приговоров (за период с 1 января 2022 года по 11 марта 2025 года) по статье 111-1 УК Украины. В июне 2024 года в Едином реестре судебных решений было вдвое меньше приговоров.

В разграничении видов правонарушений, которые следует расследовать после деоккупации, может пригодиться относительно недавнее постановление Верховного Суда, где он переквалифицировал действия лица, которое передавало врагу информацию о ВСУ, с коллаборационизма на распространение сведений о расположении ВСУ.

"В случае совершения соответствующих деяний лицами, которые не имеют связей с временно оккупированной территорией, даже если такое лицо является гражданином Украины, но при этом проживает в других местностях, такие действия не являются коллаборационистской деятельностью. Поэтому их необходимо квалифицировать по другим статьям, в частности, как в этом уголовном производстве по ст. 114-2 УК Украины", – заключают судьи.

ВС подчеркнул, что взаимодействие с врагом может быть дистантным. Это является специфической чертой прежде всего информационных деяний, совершение которых в ущерб Украине возможно как на временно оккупированной территории, так и на территории, подконтрольной Украине, или вообще за рубежом. Но даже признание возможности бесконтактного взаимодействия с врагом не должно менять социально-правовой природы коллаборационистской деятельности как таковой, что как явление существует только на оккупированных территориях.

Фиксация преступлений России

Еще одним вызовом для правоохранительных органов на деоккупированных территориях является фиксация и документирование преступлений вооруженных формирований России и оккупационной власти. На день написания этой колонки Офис Генерального прокурора зафиксировал почти 159 370 преступлений агрессии и военных преступлений. Каждое такое расследование предусматривает осмотры мест событий, следственные эксперименты, обыски и допросы.

Мы все помним, какой объем работы должны были выполнять правоохранители и другие специалисты после деоккупации Бучи, Ирпеня, Тростянца, Изюма, Херсона... Тогда помощь оказали как отдельные лица, так и страны. Например, США, Япония, Германия, Нидерланды способствовали техническому оснащению и профильному обучению наших криминалистов.

Экономические и социальные проблемы

Конечно, деоккупированные территории имеют разную степень разрушений, гуманитарных, экономических и экологических проблем. Некоторые местные советы столкнулись с тем, что депутаты выехали, и орган самоуправления не мог работать и принимать необходимые решения из-за отсутствия кворума.

Экономические и инфраструктурные проблемы деоккупированных громад часто взаимосвязаны, ведь отсутствует свето-, водоснабжения или разрушенные автодороги не позволяют запустить производство снова. Снижение экономической активности влечет за собой и отсутствие налогов в местном бюджете, соответственно, социальные проблемы могут только усугубляться.

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В этом аспекте стоит вспомнить роль международных организаций. В прошлом году USAID направила 522 миллиона долларов на восстановление разрушенной обстрелами инфраструктуры и поддержку предоставления государственных услуг. И если большинство проектов USAID пока остановлены, то ПРООН, в частности через систему партнеров, продолжает свою работу. Например, в прошлом году в целом на все проекты было потрачено 250 миллионов долларов.

На этот год бюджет запланирован скромнее – 164 миллиона долларов США. Здесь, вероятнее всего, сказывается то, что USAID был системным донором и для ПРООН.

Защита реестров и архивов

Разрушение административных зданий ухудшает доступ населения к административным услугам. Кроме того, Россия физически разрушает архивы и организует кибератаки на электронные реестры (после последней атаки в конце 2024 года реестры восстановили полноценную работу через месяц).

Относительно доступа к архивным данным, недавно стало известно, что оккупационные власти Бердянска на Запорожье сожгли часть архивных документов горсовета, поскольку они были оформлены на украинском языке. Это также может стать препятствием для восстановления правоустанавливающих документов.

Отдельной проблемой могут быть последствия несанкционированного доступа коллаборационистов к реестрам и восстановления предыдущего состояния.

По моему мнению, после решения всех вопросов безопасности и предоставления доступа к административным услугам, нужно решать экономические проблемы территории. Надо создавать благоприятные условия для бизнеса, упрощать определенные процедуры, уменьшать налоговую нагрузку или предлагать льготное кредитование и страхование возможных рисков.