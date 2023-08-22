Преимущества F-16 для ВСУ: военный эксперт рассказал, как можно применять истребители

Американские истребители F-16 способны изменить ситуацию в войне Украины с Россией. Они помогут отогнать российскую авиацию и защититься от ракетного террора.

F-16 – это новый вид вооружения, ведь наши Су-27 и МиГ-29 совсем другие самолеты. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров.

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Преимущество F-16 над Су-27 и МиГ-29

Су-27 проектировался для того, чтобы наносить удары по наземным целям, а МиГ-29 – с целью достижения преимущества в воздушных боях с тактической авиацией врага на коротких расстояниях до 40 километров. Однако к моменту появления уже были устаревшие прицельные инструменты. МиГ-29 не рассчитан на то, чтобы работать по таким целям, как крылатая ракета или "Шахед".

Наши пилоты, когда ловят эту цель, часто видят ее физически глазами и дальше в ручном режиме приводятся. Очень сложная задача, большое количество рисков, техника старая и иногда не выдерживает,

– сказал военный эксперт.

Истребители F-16 нам будут предоставлять участвующие в изготовлении этих самолетов Нидерланды и Дания. Сейчас истребители не в новейшей комплектации на вооружении Королевских воздушных сил Нидерландов. Однако если будет такая воля наших партнеров, прежде всего Соединенных Штатов F-16 можно улучшить, пока наши пилоты будут на учениях.

Первые самолеты, которые нам поступят от Нидерландов, это модификация блоков 50 и 52. Как одноместные, так и тандемные, которые далее могут использоваться как учебно-боевые.

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Какие ракеты нужны для F-16

Нидерланды в 2000 годах приступили к программе для продления жизни и эффективной боеспособности этих самолетов. В F-16 была улучшена радиолокационная система, добавлена система обмена данных, способная с наземными радиолокационными станциями объединяться в одну систему и обмениваться целями.

Радары в такой системе против цели Су-34 или Су-35 по расчетам должны работать на расстоянии 110 – 120 километров. Россияне заявляют, что их Су могут работать с дальности 150 километров,

– отметил Крамаров.

Ракета AIM-120 Amraam, в которой используется комбинированная головка наводки, может работать на расстоянии до 170 километров. Ведь на определенном этапе, получая от наземной РЛС или со спутников данные о движении самолета, она сама отправит это в сектор, где будет дальше работать с ним собственными мозгами.

Ракеты ближнего боя AIM-9 Sidewinder должны помочь в работе против крылатых ракет и дронов. Очень обширная номенклатура вооружения, которое может нести смерть противникам. Это планирующие авиабомбы, которые могут работать на расстояниях в 100 – 110 километров. По силе поражения их можно сравнивать с ракетами, которые используют для HIMARS, однако с самолета можно поразить гораздо больше целей,

– добавил военный эксперт.

С истребителями гораздо более эффективно применение ракет Harm. Сейчас она летит по заранее запрограммированным координатам и далее в режиме свободного поиска находят радиолокационное излучение и поражают радиолокационные комплексы или установки.

"Для зенитно-ракетных комплексов россиян особенно прифронтовых, имеющих короткое действие, наступят печальные времена. С комплексом Patriot истребители могут обмениваться целями в режиме реального времени", – подытожил военный эксперт.

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