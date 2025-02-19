Залужный назвал три главных преимущества, которые имеет России на поле боя
Валерий Залужный очертил главные преимущества России на поле боя. По его словам, есть три аспекта в которых Украина отстает от страны-агрессора.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на посла Украины в Великобритании Валерия Залужного во время мероприятия NV "Украина меняет мир. Диалоги о возможностях".
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Какие преимущества имеет Россия на поле боя
Залужный рассказал о трех ключевых преимуществах, которые сейчас имеет Россия в войне. По его словам, первой проблемой является отставание в развитии беспилотных систем на оптоволокне, что дает российским военным технологическое преимущество.
Вторым вызовом является невозможность массового применения управляемых авиабомб, а также эффективной защиты от них.
Третий фактор – ограниченность человеческих ресурсов, ведь Украина не может позволить себе такие потери как Россия.
Залужный резюмировал, что именно сочетание этих трех компонентов обеспечивает Кремлю определенные тактические преимущества на поле боя.
К слову, бывший главнокомандующий ВСУ также ответил на вопрос о том, планирует ли он баллотироваться в президенты. Залужный не отрицал этого, но отметил, что "пока у нас задача одна: выстоять и сохранить наше государство".