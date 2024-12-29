Российский "Орлан" ему проигрывает: в чем уникальность украинского БпАК Raybird

Украина совершенствует производство дронов. Для украинских военных создан БпАК Raybird – это беспилотный авиационный комплекс, который способен работать при любой погоде. Этот дрон в частности был применен во время Курской операции для корректировки ударов по мостам и переправам россиян через реку Сейм.

Роман Княженко, СЕО авиационно-производственной компании Skyeton, в эфире 24 Канала рассказал, что таких операций Raybird совершил сотни, а то и тысячи. Он поведал о характеристиках этого летательного аппарата и о том, чем он отличается от подобного себе российского "Орлана".

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Чем особенный Raybird

Уникальность украинской "птички" Raybird заключается в том, что, имея компактные размеры, этот БпАК имеет возможности как у больших беспилотных систем, которые обычно в 4 – 5 раз больше.

Этот БпАК может держаться в воздухе более суток, выполнять миссии на расстоянии более 150 километров от места взлета. Соотношение размеров и периода полета позволяет выполнять уникальные задачи, когда мы работаем в тылу врага, находя самые болезненные его точки,

– отметил Княженко.

Отличия Raybird от российского "Орлана"

Если сравнивать этот вид украинской техники с вражескими, то ему подобным является российский БпЛА "Орлан". Княженко отметил, что "Орлан" используется в очень узком секторе из-за ограниченных возможностей, однако таких дронов у противника очень и очень много.

"Российский "Орлан" проигрывает Raybird почти по всем ТТХ. Единственное в чем выигрывает "Орлан" – это в количестве этой техники на фронте. Во всем остальном этот БпЛА хуже нашего Raybird. Он не является многофункциональным, хотя сейчас это очень важно, чтобы была возможность использовать технику в различных операциях", – объяснил Княженко.

Технологические гонки

СЕО авиационно-производственной компании Skyeton рассказал, что работает над разработками, которые позволяют функционировать Raybird в условиях действия вражеских систем РЭБ, но враг не спит и потом пытается адаптировать их в соответствии с этими разработками.

Потом мы снова занимаемся тем, чтобы летательный аппарат мог работать в этих условиях. Это такая бесконечная история, эти гонки не закончатся никогда,

– спрогнозировал Княженко.

По его словам, Raybird способен работать во всех условиях, даже, если попадает в ситуацию, когда вражеская система РЭБ оказывается сильнее украинской разработки. Тогда предусмотрен алгоритм действий, который позволяет безопасно вернуть этот БпАК на место своего базирования, чтобы избежать его потери или повреждений.