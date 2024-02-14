Об этом 24 Каналу заявил офицер ВСУ Тарас Березовец, отметив, что захватчики проблемы с боеприпасами компенсируют увеличением количества производства БПЛА. Он добавил, что Россия активно занималась государственными программами строительства предприятий по изготовлению дронов.

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"Им удалось поставить на поток, на серийное производство. Поэтому количество атак БПЛА противника на наши подразделения неуклонно растет. Впрочем, и здесь у противника не без проблем. Их основной, наиболее опасный БПЛА "Ланцет" прошёл серьезные модификации", – подчеркнул офицер ВСУ.

Прежде всего из-за того, что в Подмосковье было уничтожено производство оптики для этих российских дронов. Поэтому россияне уменьшили количество камер на таких беспилотниках до четырех.

Это существенное отступление от их собственной технологии производства. Впрочем, противник наладил производство других современных российских систем,

– сказал Березовец.

К тому же Иран передал России технологии производства "Шахедов". Их активно используют не только для ударов вглубь Украины, но и по приграничным территориям.

Для оккупантов сейчас критически важно создать эффект "непрерывных атак". Все, чтобы истощить украинские подразделения, многие из которых находятся на поле боя без ротации. Враг хочет создать угрозу на одном из направлений.

"Сейчас все эти их планы терпят неудачу. Однако противник, не останавливаясь перед бешеными потерями своего личного состава и техники, продолжает свои часто безрезультатные, но бешеные атаки", – рассказал офицер ВСУ.

Россия применяет дроны на войне против Украины