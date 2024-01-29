Об этом 24 Каналу рассказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, отметив, что россияне не делали сами даже подшипники. Последние 20 лет такие детали для танков были немецкими.

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"Есть критически необходимые комплектующие, которые являются сугубо военными и которые реально попали под санкции. Казалось, что этого старого железа у них запасы просто бездонные. А нет. У них дно просто уже просвечивает в этих запасах, и новое клепается очень проблемно", – сказал Дикий.

Такие критические компоненты есть во всех производственных звеньях врага. Оккупанты пытаются поставлять их через третьи страны, используя "серые" схемы. Это, подчеркнул экс-командир роты батальона "Айдар", надо максимально отслеживать и перекрывать пробелы в санкциях.

Сообщать сразу нашим союзникам, что "там-то и там-то ваши западные изделия едут в Россию третьим путем". Пусть они перекрывают. Не скрываем, что мы будем и начинаем делать – вычислять, какие заводы критически важны в этих производственных цепочках,

– сказал Евгений Дикий.

В России есть несколько заводов, которые производят, к примеру, порох. А есть, условно, только один завод, который производит микрочипы.

"Есть такие критические звенья. По ним мы уже начинаем работать нашими дальнобойными дронами. Должны это довести до совершенства", – подчеркнул экс-командир роты батальона "Айдар".

Враг имеет проблемы с вооружением