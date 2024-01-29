Про це 24 Каналу розповів екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий, зауваживши, що росіяни не виготовляли навіть підшипники. Останні 20 років такі деталі для танків були німецькими.

Дивіться також Росіяни на Луганщині кидають у бій новітню техніку: що стало причиною

"Є критично необхідні комплектуючі, які є суто військовими і які реально потрапили під санкції. Здавалось, що отого старого заліза в них запаси просто бездонні. А, ні. У них дно просто вже просвічує у цих запасах, і нове кліпається дуже проблемно", – сказав Дикий.

Такі критичні компоненти є у всіх виробничих ланках ворога. Окупанти намагаються поставляти їх через треті країни, використовуючи "сірі" схеми. Це, наголосив екскомандир роти батальйону "Айдар", треба максимально відстежувати. А також – перекривати прогалини у санкціях.

Повідомляти одразу нашим союзникам, що "там-то і там-то ваші західні вироби їдуть до Росії третім шляхом". Хай вони перекривають. Не приховуємо, що ми будемо і починаємо робити – вираховувати, які заводи є критично важливими у цих виробничих ланцюжках,

– сказав Євген Дикий.

У Росії є кілька заводів, які виробляють, наприклад, порох. А є, умовно, лише один завод, який виготовляє мікрочипи.

"Є такі критичні ланки. По них ми вже починаємо працювати нашими далекобійними дронами. Маємо це довести до досконалості", – наголосив екскомандир роти батальйону "Айдар".

Ворог має проблеми з озброєнням