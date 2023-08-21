Это свидетельствует о серьезных проблемах с Крымским мостом, в том числе с железнодорожной частью. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.
Важно "Хлопок" приедет еще не один раз, – военный эксперт о судьбе Крымского моста
Комплексная работа
У россиян проблемы с транспортной инфраструктурой. По словам наших партизан в Крыму, оккупанты даже не могут отправить грузовые эшелоны и цистерны для подвоза топлива.
Также сейчас оккупанты пытаются восстановить переправу, но уже не на паромах, потому что их вряд ли смогут завести и поставить в строй, поэтому будут перевозить на больших десантных кораблях. Пока у врага осталось 5 штук ВДК,
– сказал Жданов.
По мнению военного эксперта, такой результат достигли благодаря комплексной работе и с помощью партизан, и ракет Storm Shadow. Партизаны, вероятно, предоставляли разведданные, Вооруженные Силы наносили удары по мостам, где оккупированный полуостров сталкивается с материковой Украиной, а спецслужбы работали над Крымским мостом.
"Здесь участвовали все. Недавно там (на Крымском мосту – 24 Канал) снова произошел большой "хлопок" и задымление. Но, к сожалению, мы до сих пор не знаем результатов этих взрывов. Однако главный результат того, что там есть огромные проблемы с логистикой и транспортной инфраструктурой. Это комплексное мероприятие", – добавил Жданов.
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Что известно о логистических проблемах россиян в Крыму
- Украина атакует логистику врага на временно оккупированном полуострове. Из-за этого у врага начались серьезные проблемы с транспортной инфраструктурой, в частности, на одной из станций стоит множество поездов с цистернами.
- По данным партизан движения "Атеш", сейчас у Крымского моста находится 5 грузовых кораблей. Вероятно, эти суда перевозят военную технику и снаряжение.
- После атак по Крымскому мосту логистика для россиян существенно усложнилась. По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, пути поставки перегружены, поэтому для обеспечения потребностей армии россияне используют те же направления, что и для гражданских.