Это свидетельствует о серьезных проблемах с Крымским мостом, в том числе с железнодорожной частью. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Комплексная работа

У россиян проблемы с транспортной инфраструктурой. По словам наших партизан в Крыму, оккупанты даже не могут отправить грузовые эшелоны и цистерны для подвоза топлива.

Также сейчас оккупанты пытаются восстановить переправу, но уже не на паромах, потому что их вряд ли смогут завести и поставить в строй, поэтому будут перевозить на больших десантных кораблях. Пока у врага осталось 5 штук ВДК,

– сказал Жданов.

По мнению военного эксперта, такой результат достигли благодаря комплексной работе и с помощью партизан, и ракет Storm Shadow. Партизаны, вероятно, предоставляли разведданные, Вооруженные Силы наносили удары по мостам, где оккупированный полуостров сталкивается с материковой Украиной, а спецслужбы работали над Крымским мостом.

"Здесь участвовали все. Недавно там (на Крымском мосту – 24 Канал) снова произошел большой "хлопок" и задымление. Но, к сожалению, мы до сих пор не знаем результатов этих взрывов. Однако главный результат того, что там есть огромные проблемы с логистикой и транспортной инфраструктурой. Это комплексное мероприятие", – добавил Жданов.

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