Це свідчить про серйозні проблеми з Кримським мостом, зокрема із залізничною частиною. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Комплексна робота

У росіян проблеми з транспортною інфраструктурою. За словами наших партизанів у Криму, окупанти навіть не можуть відправити вантажні ешелони й цистерни для підвезення палива.

Також зараз окупанти намагаються відновити переправу, але вже не на поромах, бо їх навряд чи зможуть завести й поставити у стрій, тому перевозитимуть на великих десантних кораблях. Наразі у ворога залишилося 5 штук ВДК,

– сказав Жданов.

На думку військового експерта, такий результат досягнули завдяки комплексній роботі й за допомогою партизанів, і ракет Storm Shadow. Партизани, ймовірно, надавали розвіддані, Збройні Сили завдавали удари по мостах, де окупований півострів стикається з материковою Україною, а спецслужби працювали над Кримським мостом.

"Тут брали участь всі. Нещодавно там (на Кримському мосту – 24 Канал) знову сталася велика "бавовна" і задимлення. Але, на жаль, ми досі не знаємо результатів цих вибухів. Однак головний результат те, що там є величезні проблеми з логістикою і транспортною інфраструктурою. Це комплексний захід", – додав Жданов.

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