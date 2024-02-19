Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном обзоре фронта на 24 Канале рассказал, что потеря Авдеевки не перерастет в никакие проблемы для обороны фронта. Тем временем россияне начали проводить зачистку в Авдеевке.

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Авдеевка – не оборонительный плацдарм

Свитан отметил, что Авдеевка не предназначалась для обороны. Это был плацдарм дальнейшего наступления на Донецк. Этот укрепрайон специально удержали еще в 2014 – 2015 годах, защищали ДАП более 200 дней, именно для того, чтобы не потерять возможность в дальнейшем вернуть Донецк.

Основная линия обороны за Авдеевкой идет от Карловки до Очеретино. Она серьезная благодаря географии. Ее строили еще во время АТО. Западнее Карловского водохранилища – линия обороны. Россияне это прекрасно знают и пытаются нас вытеснить именно на вторую линию обороны,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Потенциальное наступление на Часов Яр

По словам военного эксперта, после того, как россияне захватили Авдеевку, они могут продолжить свое движение дальше, поскольку ВСУ до сих пор испытывают недостаток боеприпасов. Они могут двигаться из Бахмута на Часов Яр, но Часов Яр – это высота, на которую оккупанты пытаются идти снизу, поэтому здесь позиции выгоднее, чем в Авдеевке.

"Впрочем, все серьезные направления держались благодаря армейской артиллерии, огневой завесе. Если нет боеприпасов, то россияне, конечно, смогут продвинуться. Они будут давить на Часов Яр, хотя вряд ли это будет основная задача. Основная их задача в том, чтобы вернуть себе выгодные оборонительные рубежи", – отметил летчик-инструктор.

Россияне хотят уничтожить плацдарм в Крынках

Как отметил полковник запаса ВСУ, с основной стратегической задачей на 2024 год, россияне будут пытаться оттеснить украинские войска от Роботино и Крынок. Однако на левобережье Херсонщины оккупантам трудно. С правого берега позиции наших войск прикрывает артиллерия, и там могут развернуться ЗРК для противодействия самолетам.

Правый берег выше. Дальность прямого контакта артиллерии – 150 километров и они давят на российские, как только те подходят на дальность выстрела. Поэтому россияне максимально используют артиллерию для работы по Крынкам. С авиацией там не сложилось,

– подчеркнул Свитан.

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