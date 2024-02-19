Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному огляді фронту на 24 Каналі розповів, що втрата Авдіївки не переросте в ніякі проблеми для оборони фронту. Тим часом росіяни почали проводити зачистку в Авдіївці.

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Авдіївка – не оборонний плацдарм

Світан зазначив, що Авдіївка не призначалась для оборони. Це був плацдарм подальшого наступу на Донецьк. Цей укріпрайон спеціально втримали ще у 2014 – 2015 роках, захищали ДАП понад 200 днів, саме для того, аби не втратити можливість надалі повернути Донецьк.

Основна лінія оборони за Авдіївкою йде від Карлівки до Очеретиного. Вона серйозна завдяки географії. Її будували ще під час АТО. Західніше Карлівського водосховища – лінія оборони. Росіяни це прекрасно знають і намагаються нас витіснити саме на другу лінію оборони,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Потенційний наступ на Часів Яр

За словами військового експерта, після того, як росіяни захопили Авдіївку, вони можуть продовжити свій рух далі, оскільки ЗСУ досі відчувають нестачу боєприпасів. Вони можуть рухатись із Бахмута на Часів Яр, але Часів Яр – це висота, на яку окупанти намагаються йти знизу, тому тут позиції вигідніші, ніж в Авдіївці.

"Утім усі серйозні напрямки тримались завдяки армійській артилерії, вогневій завісі. Якщо нема боєприпасів, то росіяни, звісно, зможуть просунутись. Вони будуть тиснути на Часів Яр, хоча навряд це буде основне завдання. Основне їхнє завдання в тому, щоб повернути собі вигідні оборонні рубежі", – наголосив льотчик-інструктор.

Росіяни хочуть знищити плацдарм у Кринках

Як зазначив полковник запасу ЗСУ, з основним стратегічним завданням на 2024 рік, росіяни будуть намагатись відтіснити українські війська від Роботиного та Кринків. Однак на лівобережжі Херсонщини окупантам важко. З правого берега позиції наших військ прикриває артилерія, і там можуть розгорнутись ЗРК для протидії літакам.

Правий берег вище. Дальність прямого контакту артилерії – 150 кілометрів і вони тиснуть на російські, щойно ті підходять на дальність вистрілу. Тому росіяни максимально використовують артилерію для роботи по Кринках. З авіацією там не склалось,

– підкреслив Світан.

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