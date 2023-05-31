Минобороны России пытается скрыть свои большие потери, искусственно завышая украинские, – ISW

В оборонном ведомстве враждебного государства продолжают заявлять, что потери в их армии изначально так называемой "специальной военной операции" минимальны. В то же время, западные аналитики уверяют, что в Кремле врут.

В среду, 31 мая, в Институте изучения войны опубликован ежедневный анализ ситуации событий российско-украинской войны. Между прочим, там говорится, что министерство обороны России, очевидно, пытается скрыть значительные потери своего государства в Украине.

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В Кремле также врут о потерях ВСУ

По заверениям экспертов, в Москве вместе с тем искусственно завышают потери Украины в этой войне.

Собственно, 30 мая министр обороны враждебного государства Сергей Шойгу заявил, что за последний месяц российские войска якобы уничтожили "невероятное количество" украинского оружия, что передал Запад, в том числе ракеты большой дальности.

Шойгу отметил заявленные успехи и учения, а также наградил российские формирования и хвастался будущими летними военными учениями,

– написали в ISW.

Кроме того, там привели слова военкора, связанного с ЧВК "Вагнера", что раскритиковал Шойгу. В то же время он отметил, что заявления чиновника настолько нереалистичны, что они, несомненно, – фейковые.

У врага все больше проблем

По состоянию на 30 мая было известно, что на войне против нашего государства погибли 207 440 оккупантов. Только за минувшие сутки – 410 бойцов. Об этом сообщали в командовании украинской армии.

Военный эксперт Петр Черник не так давно заявлял, что у захватчиков проблемы с производством танков, в том числе Т-72. Как он отметил, заводы россиян могут производить в месяц всего от 20 до 25 единиц такой техники. Это считается очень плохим показателем.

Кроме того, в партизанском движении "Атеш" констатировали, что путинские бойцы покидают позиции в Донецкой области. Однако с пустыми руками они не убегают, а грабят дома мирных людей.

Голландская группа с открытым кодом Oryx 29 мая информировала, что с начала войны Россия потеряла более 2 000 танков и 2 366 БМП.