Режим пожирает самого себя, – Жирнов сказал, какие репрессии устраивает Путин в России

В России учащаются случаи репрессий к обычным россиянам. Жителей страны-агрессора арестовывают за "экстравагантные" поступки, например выступление на сцене голышом или в одном носке, одетом на половой орган.

Правление Владимира Путина напоминает сталинский режим, но пока без массовых репрессий. Подробнее 24 Каналу рассказал экс-работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Какие репрессии устраивает режим Путина

В Санкт-Петербурге задержали солиста группы "Щенки" Максима Тесли, вышедшего на сцену одного из местных развлекательных заведений в одном носке, одетой на "причинное место". Певца задержали в аэропорту Пулково, откуда он, по предварительным данным, хотел вылететь в Екатеринбург, а затем и за границу.

Сообщается, что российский артист, повторивший "подвиг" рэпера Vacio на вечеринке у Насти Ивлеевой, обвиняется в мелком хулиганстве, но в то же время может возбудить и уголовное дело.

Здесь все логично. Режим пожирает самого себя. Это точно как сталинский режим. То есть Путин сейчас пришел почти на уровень ГУЛАГа. Только единственное, что пока нет массовых репрессий,

– отметил экс-сотрудник КГБ России.

А нет их, потому что в России отсутствуют места в тюрьмах для размещения сотен тысяч арестованных и не хватит полицейских, которые смогут их охранять. Следовательно, скоро будут делать как при Иосифе Сталине – колонну людей отправляют в Сибирскую тайгу, заставляют строить дома, а после сооружения обещают их поселить в том доме.

Российскому руководству безразлично на людей, которые могут там погибнуть при строительстве из-за нехватки света, тепла и других комфортных условий. Правление Владимира Путина – это людоедский режим. Его ослабляет война в Украине и внутренние проблемы внутри России.

Что ждет Россию после репрессий

По мнению экс-работника СВР, если бы путинский режим был эффективным, все нормально работало, не было воров и мошенников, Россия никогда бы не начала такую войну против Украины. Если бы Путин был умным и рациональным человеком, он мог организовать мощную армию с адекватными министром обороны и начальником генерального штаба, и тогда, возможно, бои шли не на Донбассе, а во Львовской области.

К счастью, у них все происходит иначе и чем дальше это будет, тем лучше для вас и для нас тоже. Мы надеемся, что на месте путинского режима возникнет другая Россия или она распадется на элементы, а затем на "костях" этого путинского беспорядка появится новая государственная организация,

– подчеркнул Сергей Жирнов.

В России все чаще работает "пе-ве-о"