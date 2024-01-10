Режим пожирает самого себя, – Жирнов сказал, какие репрессии устраивает Путин в России
В России учащаются случаи репрессий к обычным россиянам. Жителей страны-агрессора арестовывают за "экстравагантные" поступки, например выступление на сцене голышом или в одном носке, одетом на половой орган.
Правление Владимира Путина напоминает сталинский режим, но пока без массовых репрессий. Подробнее 24 Каналу рассказал экс-работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.
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Какие репрессии устраивает режим Путина
В Санкт-Петербурге задержали солиста группы "Щенки" Максима Тесли, вышедшего на сцену одного из местных развлекательных заведений в одном носке, одетой на "причинное место". Певца задержали в аэропорту Пулково, откуда он, по предварительным данным, хотел вылететь в Екатеринбург, а затем и за границу.
Сообщается, что российский артист, повторивший "подвиг" рэпера Vacio на вечеринке у Насти Ивлеевой, обвиняется в мелком хулиганстве, но в то же время может возбудить и уголовное дело.
Здесь все логично. Режим пожирает самого себя. Это точно как сталинский режим. То есть Путин сейчас пришел почти на уровень ГУЛАГа. Только единственное, что пока нет массовых репрессий,
– отметил экс-сотрудник КГБ России.
А нет их, потому что в России отсутствуют места в тюрьмах для размещения сотен тысяч арестованных и не хватит полицейских, которые смогут их охранять. Следовательно, скоро будут делать как при Иосифе Сталине – колонну людей отправляют в Сибирскую тайгу, заставляют строить дома, а после сооружения обещают их поселить в том доме.
Российскому руководству безразлично на людей, которые могут там погибнуть при строительстве из-за нехватки света, тепла и других комфортных условий. Правление Владимира Путина – это людоедский режим. Его ослабляет война в Украине и внутренние проблемы внутри России.
Что ждет Россию после репрессий
По мнению экс-работника СВР, если бы путинский режим был эффективным, все нормально работало, не было воров и мошенников, Россия никогда бы не начала такую войну против Украины. Если бы Путин был умным и рациональным человеком, он мог организовать мощную армию с адекватными министром обороны и начальником генерального штаба, и тогда, возможно, бои шли не на Донбассе, а во Львовской области.
К счастью, у них все происходит иначе и чем дальше это будет, тем лучше для вас и для нас тоже. Мы надеемся, что на месте путинского режима возникнет другая Россия или она распадется на элементы, а затем на "костях" этого путинского беспорядка появится новая государственная организация,
– подчеркнул Сергей Жирнов.
В России все чаще работает "пе-ве-о"
- В российском Орле 9 января два дрона-камикадзе атаковали территорию нефтебазы "Орелнефтепродукт", пострадали три человека. В тот же день около 14:00 губернатор соседней Курской области Роман Старовойт сообщил о работе ПВО. Через несколько минут он добавил, что в небе над областью сбиты три беспилотника.
- Вечером 8 января российский Белгород оказался под обстрелом. Власти города заявили о якобы обстреле со стороны украинских военных, в результате чего ранения получили три человека. Система ПВО якобы сбила 10 целей, а обломки рухнули в разных районах города.
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