Путин в Москве услышал от Си лишь расплывчатые дипломатические заверения о войне, – ISW
Источник:ISW
Западные аналитики прокомментировали визит китайского президента Си Цзиньпина в Москву и его встречу с главой России Владимиром Путиным. По их мнению, Кремль ожидал всеобъемлющую поддержку Пекином войны против Украины, однако в КНР более сдержанны по этому поводу.
В Институте изучения войны констатировали, что второй день визита президента Си Цзиньпина в Москву показал, что Путин не смог обеспечить неограниченное двустороннее партнерство с Китаем. Заметим, что прибыл лидер КНР на территорию враждебного государства 20 марта.
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Ожидания Путина были далеки от реальности
Как отметили эксперты, "бункерный" надеялся на всеобъемлющую поддержку Пекином его политики, однако 21 марта он подписал с Си всего-навсего расплывчатое "Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества, вступлении в новую эру".
Что не удивительно, в документе, конечно, речь идет о "крепких российско-китайских отношениях" и о том, что "Китай и Россия уважают территориальный суверенитет друг друга".
Однако обязательства, взятые Си и Путиным, были заметно односторонними, что указывает на то, что Си соглашается на более сдержанную версию российско-китайских отношений, чем, вероятно, желает Путин,
– написали аналитики из ISW.
Вместе с тем они подчеркнули, что президент КНР похвалил Путина и подтвердил приверженность Пекина России в Совбезе ООН. Также он сделал ряд определенных заявлений по политическому урегулированию войны в Украине, однако они были достаточно сдержанными.
В то же время российский диктатор Путин объявил едва ли не полную "ориентацию России на Китай и зависимость от него в энергетическом и экономическом секторах". То есть в этом заключалась, по мнению экспертов, односторонность в отношениях между Москвой и Пекином.
Путин, вероятно, не смог обеспечить именно тот тип партнерства, который ему нужен и которого он желает, и Си, вероятно, покинет Москву, получив заверения, более односторонние, чем Путин их хотел,
– говорится в сообщении.
Для чего тогда потребовался визит Си в Москву
- Если КНР и Россия не дошли до "всеохватной дружбы", то может показаться, что визит президента Китая в столицу враждебного государства вообще был не нужен и неважен, однако это не совсем так.
- Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал то, что связано с визитом Си в Москву. По его словам, существует угроза того, что Китай все же объединит усилия с Россией для перестройки миропорядка.
- Кроме того, в Москве Си Цзиньпин в очередной раз подчеркнул важность прекращения огня, хотя, очевидно, что это лишь попытка выиграть время для разбитой России, которой для восстановления нужно затишье на поле боя.