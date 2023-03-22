Путин в Москве услышал от Си лишь расплывчатые дипломатические заверения о войне, – ISW

Западные аналитики прокомментировали визит китайского президента Си Цзиньпина в Москву и его встречу с главой России Владимиром Путиным. По их мнению, Кремль ожидал всеобъемлющую поддержку Пекином войны против Украины, однако в КНР более сдержанны по этому поводу.

В Институте изучения войны констатировали, что второй день визита президента Си Цзиньпина в Москву показал, что Путин не смог обеспечить неограниченное двустороннее партнерство с Китаем. Заметим, что прибыл лидер КНР на территорию враждебного государства 20 марта.

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Ожидания Путина были далеки от реальности

Как отметили эксперты, "бункерный" надеялся на всеобъемлющую поддержку Пекином его политики, однако 21 марта он подписал с Си всего-навсего расплывчатое "Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества, вступлении в новую эру".

Что не удивительно, в документе, конечно, речь идет о "крепких российско-китайских отношениях" и о том, что "Китай и Россия уважают территориальный суверенитет друг друга".

Однако обязательства, взятые Си и Путиным, были заметно односторонними, что указывает на то, что Си соглашается на более сдержанную версию российско-китайских отношений, чем, вероятно, желает Путин,

– написали аналитики из ISW.

Вместе с тем они подчеркнули, что президент КНР похвалил Путина и подтвердил приверженность Пекина России в Совбезе ООН. Также он сделал ряд определенных заявлений по политическому урегулированию войны в Украине, однако они были достаточно сдержанными.

В то же время российский диктатор Путин объявил едва ли не полную "ориентацию России на Китай и зависимость от него в энергетическом и экономическом секторах". То есть в этом заключалась, по мнению экспертов, односторонность в отношениях между Москвой и Пекином.

Путин, вероятно, не смог обеспечить именно тот тип партнерства, который ему нужен и которого он желает, и Си, вероятно, покинет Москву, получив заверения, более односторонние, чем Путин их хотел,

– говорится в сообщении.

Для чего тогда потребовался визит Си в Москву