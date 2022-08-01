Военный эксперт назвал самые опасные российские ракеты

Определять самое опасное оружие среди всего спектра довольно сложно, ведь каким бы оно ни было – все равно стреляет и убивает. В частности, это касается и ракет.

Любая ракета может убить

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, журналист и главный редактор Defence Express Олег Катков. По его словам, человеку, рядовому гражданину безразлично, что в него летит и чем пытаются убить – "Калибром" или Х-22.

К теме россияне меняют тактику, чтобы запутать нашу ПВО, – политолог

Все эти ракеты используются исключительно для террора гражданского населения. Это их главная цель. Для них цель – не какие-то там объекты, а просто город,

– считает эксперт.

По его мнению, это – первое, что нужно понимать, оценивая любые действия россии. Это – террористическое государство, террористическая группировка, и искать логику в том, что делают россияне не нужно.

Баллистические ракеты – самые сложные для ЗРК

Если все же рассматривать этот вопрос подробнее, можно сказать, что в случае войны с россией – каждая ракета сложная для перехвата, потому что имеет свои особенности.

Как объяснил Катков, если бы россияне использовали какие-то определенные ракеты, к этому можно было бы приспособиться. Однако оккупанты постоянно применяют разные ракеты, более того – комбинируют их. То есть в одном залпе могут быть, к примеру, и крылатые ракеты, и Х-22, и баллистические "Искандеры".

По словам военного эксперта, если обобщить, то наиболее опасны те ракеты, которые имеют минимальное время от старта до поражения цели. К примеру, если захватчики выпускают крылатую ракету из Каспийского моря на высоте около 10 тысяч метров, ее можно увидеть на значительном расстоянии – несколько сотен километров. Более того, она будет лететь достаточно долго – в течение часов, похоже на обычный пассажирский самолет.

Олег Катков военный эксперт, журналист и главный редактор Defence Express Пуск такой ракеты как "Искандер-М", баллистической, мы увидим тоже почти сразу, но она летит к цели гораздо быстрее. С момента пуска до поражения может пройти 5 – 7 минут.

Следовательно, чем меньше у граждан времени на то, чтобы перейти в укрытие, тем опаснее ракета. Кроме того, баллистические ракеты можно выделить еще и как самую сложную цель для наших зенитно-ракетных комплексов.

"Когда звучит воздушная тревога, она звучит не для того, чтобы создать звук, а предупреждает о том, что лучше зайти в укрытие, чем огромное количество людей пренебрегает", – добавил эксперт.

Полный стрим с Олегом Катковым на 24 канале: смотрите видео

Ракетные обстрелы украинских городов: последние новости