Какие российские войска заходили захватывать Украину: брифинг пленных разведчиков

9 марта 2022 , 15:30
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Война России против Украины продолжается вторую неделю. За это время на нашу территорию ворвались десятки российских войск.

Об этом на брифинге, организованном агентством "Интерфакс-Украина" рассказали пленные российские разведчики, сообщает 24 канал.

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Какие российские войска заходили захватывать Украину

Кроме 15-й мотострелковой бригады на территорию Украины зашли:

  • 385-я артиллерийская бригада, 
  • 92-я ракетная бригада,
  • 21-я отдельная мотострелковая бригада, оснащенная танками, тяжелыми огнеметными системами и зенитно-ракетными комплексами.

Кроме этого заходили роты Спецназа ГРУ, которые дислоцируются в городе Самара,
– отметил один из пленных.

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Автор: Юлія Бабич