В Крым через Луганск: как дальше ВСУ будут освобождать оккупированные территории

Военные аналитики активно обсуждают потенциальные сценарии развития событий на фронте. Без сомнения, разные варианты событий моделируют и в Генштабе, но о них, по понятным причинам, конечно, ничего не известно. В то же время эксперты могут использовать только открытые данные.

Одним из самых популярных прогнозов дальнейшего продвижения ВСУ является усиление давления на севере Луганской области. Военную ситуацию на фронте и вероятные сценарии проанализировал Станислав Безушко на платформе IQ.

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Сценарий №1: почему он рискован

Речь идет о прорыве обороны россиян на севере Луганской области и дальнейшем продвижении в сторону Луганска. По словам автора, ландшафт для этого там будет только способствовать. Прорыв обороны возле Луганска, обход Донецка и выход на Мариуполь с последующим продвижением на юг Украины и заход в Крым. Параллельно может усиливаться давление в сторону Мелитополя.

В чем состоят основные риски Такой сценарий диктует ландшафт, линия обороны россиян, расположение логистических маршрутов, насыщенность фронта и действия сил обороны во время освобождения других территорий. Однако самый простой не означает реалистичный. Автор предполагает, что такой вариант продвижения на самом деле очень рискован. Его описывают исходя из данных предыдущих боев, когда российский фронт после атак ВСУ начинал сыпаться. Но россияне тоже учитывают опыт сражений этой войны и меняют подход к организации своей обороны.



В случае прорыва в Луганск и далее Силы обороны могут оказаться в оперативном окружении, зажатые между российскими войсками возле Донецкой городской агломерации и территорией России. Это окружение может очень легко превратиться в котел, если с территории России в тыл зайдет вражеская группировка войск.

ВСУ могут бить в направлении Мелитополя и даже Мариуполя с Бердянском

Меньшие расстояния, меньше риска попасть в оперативное окружение, отсутствие разветвленной логистической сети оккупантов и меньше опорных пунктов россиян позволит "разрезать" их оборону и уничтожить частями. Загнать в Крым и за Мариуполь. И уже тогда ударить по направлению Луганска и Донецка.

Если украинское руководство и командование уже одобрили окончательное решение возвращать Крым не дипломатическим путем, то следующей целью после Мелитополя может быть именно освобождение полуострова. Там будет проще, чем в Донецке, отрезать российскую логистику и фактически взять в оперативное окружение Крым. И это не фантазия, а реальность, которую сейчас творят Силы обороны.Конечно, на бумаге все выглядит легко и быстро. Однако реальность другая. Все будет зависеть от оперативной ситуации и имеющихся сил и средств. подчеркивает автор.