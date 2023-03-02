О чем россияне мечтают после Бахмута

Под Бахмутом продолжает складываться достаточно тяжелая ситуация. По данным Минобороны, российские войска сконцентрировали под этим украинским городом свои главные отряды.

Планы России не изменились

Главная цель врага остается известной – это выход на административные границы Донецкой области. Как известно, выход на административные границы Донецкой и Луганской областей был задекларированной целью так называемой спецоперации, которую президент России Владимир Путин начал против Украины год назад. От этой цели Россия не собирается отказываться.

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Как подчеркнул пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Россия готова к переговорам с Украиной, однако не собирается идти ни на какие компромиссы с точки зрения новых территориальных реалий. Это значит, что Россия будет настаивать на признании оккупированных территорий своими.

Сейчас Россия будет делать все возможное, чтобы административные границы оккупированных ею областей полностью контролировались отрядами российской армии. Украина, конечно, имеет другое представление о том, как выглядят ее государственные границы.

Именно поэтому командующий Сухопутными войсками Александр Сырский уже распорядился о том, что под Бахмут переведут дополнительные силы украинской армии. Анна Маляр подчеркнула, что речь идет не о политическом, а о стратегическом решении. Ведь после падения Бахмута российские войска будут делать все возможное, чтобы захватить Краматорск, Славянск и другие города Донецкой области.

Именно поэтому так важны усилия украинских военных в обороне города, который за последние месяцы войны стал настоящей крепостью.

В США не прогнозируют продвижение врага

Однако в США продолжают считать, что никаких серьезных изменений на линии фронта в следующие месяцы не будет. Заместитель министра обороны США Колин Каль на слушаниях в Палате представителей подчеркнул, что США не ожидают, что Россия получит значительные территориальные возможности в Украине в ближайшей перспективе. Россияне не могут ожидать серьезных успехов в этом году или в последующие времена.

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В США считают, что в ближайшие месяцы мы можем быть свидетелями того, как некоторые территории будут переходить из рук в руки. Однако это существенно не изменит хода боевых действий на фронте.