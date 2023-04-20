Вместе с NYT и The Guardian: 24 Канал берет на вооружение искусственный интеллект

С каждым днем технологии искусственного интеллекта становятся все более развитыми. Их внедряют в свои системы разные компании и даже новостные сайты. В частности, 24 Канал тоже.

В среду, 19 апреля, одно из авторитетных американских изданий опубликовало материал, в котором говорится о вебсайтах, которые не боятся использовать технологии искусственного интеллекта (AI). Важно, что в списке есть сайт нашего издания – 24 Канала.

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Какие мировые СМИ уже используют AI

Как отметили в The Washington Post, в большинстве своем AI в своей работе используют СМИ, развлекательные порталы, сервисы по разработке программного обеспечения, медицины и созданию контента.

Собственно, категория "Новости и медиа" занимает третье место по всему перечню. В исследовании можно увидеть на передовых местах рейтинга сайты таких мировых изданий, как:

nytimes.com (New York Times);

latimes.com (Los Angeles Times);

theguardian.com (The Guardian);

forbes.com (Forbes);

huffpost.com (HuffPost).

Не может не радовать, что рядом с такими гигантами медийного рынка есть украинские СМИ. В частности, 24 Канал.

Заменят ли работы людей

Все больше опасений относительно того, что работы заменят людей и будут управлять миром. Однако развитие языковых программ, способных перерабатывать уже написанный людьми текст, на первый взгляд, не имеет ничего угрожающего. Однако, конечно, не для всех.

Согласно недавнему опросу, проведенному Институтом человеческого искусственного интеллекта Стэнфордского университета, более трети исследователей озабочены из-за того, что искусственный интеллект может спровоцировать катастрофическое событие наравне с ядерной катастрофой.

В то же время такие современные гении человечества как Илон Маск готовы создавать конкурентов имеющимся программам AI (ChatGPT) и таким образом развивать эти механизмы.

Ни для кого не секрет, что распространение в использовании искусственного интеллекта как среди привычных людей, так и крупных компаний, связано с совершенствованием работы тем типом искусственного интеллекта, отвечающего за обработку естественного языка (NLP). Собственно, это главная функция такой программы как, скажем, ChatGPT.