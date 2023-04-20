Вместе с NYT и The Guardian: 24 Канал берет на вооружение искусственный интеллект
Источник:The Washington Post
С каждым днем технологии искусственного интеллекта становятся все более развитыми. Их внедряют в свои системы разные компании и даже новостные сайты. В частности, 24 Канал тоже.
В среду, 19 апреля, одно из авторитетных американских изданий опубликовало материал, в котором говорится о вебсайтах, которые не боятся использовать технологии искусственного интеллекта (AI). Важно, что в списке есть сайт нашего издания – 24 Канала.
Смотрите также Кандидатов в 8,5 раза больше, чем вакансий: можно ли сейчас войти в ИТ
Какие мировые СМИ уже используют AI
Как отметили в The Washington Post, в большинстве своем AI в своей работе используют СМИ, развлекательные порталы, сервисы по разработке программного обеспечения, медицины и созданию контента.
Собственно, категория "Новости и медиа" занимает третье место по всему перечню. В исследовании можно увидеть на передовых местах рейтинга сайты таких мировых изданий, как:
- nytimes.com (New York Times);
- latimes.com (Los Angeles Times);
- theguardian.com (The Guardian);
- forbes.com (Forbes);
- huffpost.com (HuffPost).
Не может не радовать, что рядом с такими гигантами медийного рынка есть украинские СМИ. В частности, 24 Канал.Обратите внимание! Ни для кого не секрет, что распространение в использовании искусственного интеллекта как среди привычных людей, так и крупных компаний, связано с совершенствованием работы тем типом искусственного интеллекта, отвечающего за обработку естественного языка (NLP). Собственно, это главная функция такой программы как, скажем, ChatGPT.
Заменят ли работы людей
- Все больше опасений относительно того, что работы заменят людей и будут управлять миром. Однако развитие языковых программ, способных перерабатывать уже написанный людьми текст, на первый взгляд, не имеет ничего угрожающего. Однако, конечно, не для всех.
- Согласно недавнему опросу, проведенному Институтом человеческого искусственного интеллекта Стэнфордского университета, более трети исследователей озабочены из-за того, что искусственный интеллект может спровоцировать катастрофическое событие наравне с ядерной катастрофой.
- В то же время такие современные гении человечества как Илон Маск готовы создавать конкурентов имеющимся программам AI (ChatGPT) и таким образом развивать эти механизмы.