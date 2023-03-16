Какие специалисты нужны во время войны и кому больше платят

Война почти у трети украинцев отняла работу. В то же время, изменился спрос на трудоустройство в разных регионах Украины, ведь по данным ООН более 4,7 миллиона украинцев официально зарегистрированы как беженцы с временной защитой, а около 7,7 миллиона стали внутренне перемещенными лицами. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала.

Это в свою очередь также влияет и на структуру рынка труда. Итак, выясним, какие специалисты нужны во время войны и в каких регионах Украины самые высокие зарплаты.

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Рынок труда постепенно восстанавливается

Рынок труда в Украине остро ощущает последствия войны, но постепенно восстанавливается. Сегодня количество безработных еще достаточно велико. По данным Минэкономики, таких лиц 2,6 миллиона. Однако, по прогнозу Национального Банка Украины, в течение этого и следующего года ситуация будет улучшаться благодаря расширению спроса на рабочую силу на фоне оживления экономической активности. Ожидается, что в 2024 году уровень безработицы снизится до 20%, а в 2025 году – до 17,6%.

Тенденцию постепенного восстановления мы видим на OLX Работа. Так, с начала полномасштабного вторжения и до сегодняшнего дня количество вакансий на платформе возросло в 2 раза.

Кто нужен работодателям

С начала полномасштабного вторжения и до сегодня работодатели наиболее активно ищут работников в сфере логистики, торговли и производства. По данным нашей платформы, лидером по количеству предложений работы являлись водители со средней зарплатой 21,5 тысячи гривен. Не менее востребованы продавцы, в среднем таким специалистам предлагают 10,6 тысячи гривен. Также не отстают по количеству вакансий швеи/портные и разнорабочие. За такую работу работодатели готовы платить по 14,5 и 10,5 тысячи гривен соответственно.

Отмечу, что, несмотря на войну, уровень зарплат несколько вырос почти у всех самых востребованных специалистов рабочих профессий по сравнению с 2021 годом – годом пандемии.



Самые популярные вакансии в Украине / Таблица OLX Робота

Какую работу ищут украинцы во время войны

Во время войны спрос от соискателей работы был очень похож на предложения от работодателей. По нашим данным, пользователи тоже больше всего интересовались вакансиями в сфере логистики, торговли и еще и строительства. В частности, больше всего отзывались, а значит и самая большая конкуренция на таких предложениях работы:

продавец;

водитель;

разнорабочий;

охранник;

грузчик;

строитель;

бариста;

уборщик;

повар;

курьер.

В каких регионах Украины платят больше всего

В Украине зарегистрировано 4,8 миллиона внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), однако их реальное количество составляет почти 7 миллиона, об этом говорят в Минреинтеграции. Больше всего переселенцев проживает в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях. А вот меньше всего ВПЛ официально регистрируются на Западе Украины. Хочу отметить, что такая тенденция "неоднородности" прослеживается как в спросе, так и уровне зарплат на вакансии по регионам Украины.

По данным нашей аналитики, на протяжении войны самые высокие средние зарплаты были в Тернопольской (в среднем 23,5 тысячи гривен), Волынской (21,5 тысячи гривен), Закарпатской (21 тысяча гривен), Ровненской (21 тысяча гривен) и Львовской (19, 5 тысяч гривен) областях.

Добавлю, что в этих областях в большинстве своем самая высокая заработная плата была на вакансиях водителей и строителей.

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Средняя заработная плата по Украине в рабочих сферах в 2022 году

По данным комитета ВРУ по финансам, средняя заработная плата в Украине за 2022 год выросла на 6%. Тенденцию к росту мы видим и на нашей платформе. В среднем по всем категориям наблюдается повышение заработной платы по сравнению с годом пандемии (2021 год). К примеру, в сфере логистики в среднем зарплаты выросли на 20%, в производственной сфере на 10%, а в розничной торговле на 25%, а именно:

СТО/ автомойки: 32 000 гривен;

колл-центры / телекоммуникации: 21 000 гривен;

логистика / склад / доставка: 20 500 гривен;

строительство / облицовочные работы: 18 000 гривен;

производство / рабочие специальности: 15 000 гривен;

розничная торговля / продажи / закупки: 14 500 гривен;

Трансформация рынка труда в условиях войны

Что же произошло с рынком труда во время войны? Уменьшение количества рабочих мест. Война привела к уменьшению размера производства и сокращению деятельности компаний либо полного их разрушения. Это привело к значительному уменьшению количества рабочих мест и как следствие – стремительному увеличению безработицы. Особенно в первые месяцы полномасштабного вторжения.

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Однако вопреки войне общая структура рынка труда не претерпела критических изменений. В частности, мы всегда наблюдали повышенный спрос на водителей, продавцов, производителей. Так было и в мирное время, и во время всех кризисов. Ведь именно специалисты розничной торговли (в первую очередь продовольственной сферы), логистики, производств – это те, кто основывается на жизнеобеспечивающих функциях населения. Потребность в них не останавливается даже в самые кризисные времена.

Однако некоторые изменения все же произошли. В связи с войной наблюдается увеличение спроса на некоторые профессии, связанные с безопасностью и обороной страны. Например, на военных врачей, инженеров, санитаров, психологов и т.д. Нужны повара и швеи – специалисты, чей труд пользуется спросом как в гражданском, так и в военном секторах.

Какие специалисты потребуются в будущем

Ожидается увеличенный спрос на специалистов в сфере реконструкции, восстановления зданий и инфраструктуры, а также на медицинских и социальных работников, помогающих жертвам войны.

Война определенно влияет на уровень заработной платы. Хотя номинально зарплата постепенно увеличивается, ожидается, что чем дальше, тем неоднороднее будут изменения заработной платы в разных секторах экономики.

Например, увеличение спроса на определенные профессии может привести к увеличению зарплат для этих специалистов, тогда как в других секторах, пострадавших от войны, будет наблюдаться снижение или стагнация зарплат.

Развитие гуманитарного сектора. Работа в гуманитарном секторе, таком как благотворительность, волонтерство, социальная помощь, психологическая поддержка и многое другое. Эти направления держатся благодаря силе и духу неравнодушных украинцев, или иностранных доноров. Однако учитывая ужасные последствия войны, с которыми мы уже столкнулись, есть понимание, что труд в этих сферах еще долго будет нужен. Надеюсь, он приобретет мощную поддержку и достойную оплату привлеченным работникам, ведь именно они помогают облегчить социальные последствия войны.