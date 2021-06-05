Какие страны готовы признать украинский бумажный COVID-сертификат: данные от МИД

Украинский цифровой COVID-сертификат от июля будет синхронизирован с сертификатом Евросоюза. О признании письменных украинских сертификатов договорились с Венгрией, Молдовой, Грузией, Турцией.
Украина ведет переговоры со странами о признании украинских бумажных COVID-сертификатов. Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.
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Какие страны могут признать украинские бумажные сертификаты
Глава МИД рассказал, что цифровой COVID-сертификат с июля будут признавать органы власти стран Евросоюза. Но в МИД "не хотят ждать вплоть до июля".
Я начал работу с некоторыми соседними странами о признании письменных сертификатов. Мы сейчас договорились об этом с Венгрией, Молдовой, Грузией. Турция готова заключать такое соглашение,
– заявил Кулеба.
Кстати, бумажный сертификат о вакцинации Кабмин утвердил в 2020 году. Он соответствует международным стандартам.
Глава МИД пояснил, что когда человек делает вакцинацию, то может попросить, чтобы ему оформили этот документ. Он добавил, что процедуру этого сертификата утвердили.
Коротко о паспортах вакцинации в Украине
- 20 мая Украина и Евросоюз достигли политического согласия относительно возможности взаимного признания "паспортов вакцинации".
- Украина должна запустить паспорта вакцинации с 1 июля.
- Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, что основная проблема введения COVID-паспортов – низкие темпы вакцинации.
- По состоянию на 3 июня Украина и Грузия предварительно договорились о взаимном признании документов, удостоверяющих прививки от коронавируса. Это должно максимально упростить пересечение границы гражданами обеих стран.