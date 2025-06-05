Путин не хочет никакого мира, – Зеленский сказал, какие страны стремится оккупировать Россия

Путин не хочет никакого мира. Только полной оккупации Украины и территории других государств. Поэтому мир должен давить на Россию, а не ждать готовности диктатора к переговорам.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время брифинга 4 июня, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Россия может напасть на НАТО в течение следующих 4 лет, – генинспектор вооруженных сил Германии

Зеленский о странах, которые хочет оккупировать Россия

Президент подчеркнул, что страны-партнеры должны давить на Россию, а не ждать готовности Путина начать мирные переговоры. Украинский лидер констатировал, что кремлевский диктатор не хочет никакого мира.

Только ультиматумы и только полная оккупация Украины, а также белорусской, молдавской, литовской, латвийской территории. Казахстан, как мне кажется, может быть ближе "на очереди". Не дай Бог, конечно, но мы говорим об угрозах. Также есть угроза для Польши,

– заявил Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал, что недавно обсуждал этот вопрос во время встречи с президентом Румынии. Украинский лидер констатировал: все понимают, что может быть оккупация Молдовы. И тогда российские захватчики сразу окажутся на границе Румынии.

"Это может быть очень быстро. И поэтому нам не надо ожидать того времени, когда Путин будет готов к миру. Нужно давить: тогда, возможно, будет мир", – подчеркнул Зеленский.