"Теневой флот" – это абсолютно медийная технология, с помощью которой несколько наивно пытаются прикрыть участие в перевозке российской нефти абсолютно конкретных стран. А также, возможно, нежелание принимать простые и понятные меры. Далее привожу чисто факты.

Какие страны больше всего перевозят российскую нефть

В мае 2024 года танкеры судовладельцев Греции перевезли из Балтийского моря больше, чем танкеры любой другой страны: 3,4 миллиона тонн российской нефти – 30,55%, количество танкеров 29 из 100.

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Танкеры офшорных юрисдикций, где сразу действительно непросто установить реальных владельцев, только на третьем месте среди стран, которые перевозят российскую нефть: 1,3 миллиона тонн; 11,62%, 12 танкеров из 100.

Из европейских стран отличились еще судовладельцы Молдовы: 0,5 миллиона тонн, 4,74%, 5 танкеров. Компании UAE-Russia – на втором месте: 1,8 миллиона тонн, 16,62%, 17 танкеров.

Информация по показателям всех перевозчиках-владельцах танкеров ниже:

Греция – 29 танкеров 3,4 миллиона тонн российской нефти, 55% от общего объема за май 2024 года.

UAE-Russia – 17 танкеров, 1,8 миллиона тонн, 16,62%;

FOC countries – 12 танкеров, 1,3 миллиона тонн, 11,62%;

Китай – 11 танкеров, 1,2 миллиона тонн 11,10%;

Индия – 7 танкеров, 819 тысяч тонн 7,24%;

Вьетнам – 6 танкеров, 654 тысячи тонн, 5,78;

Турция – 6 танкеров, 611 тысяч тонн, 5,41%;

Молдова – 5 танкеров, 536 тысячи тонн, 4,74%;

Азербайджан – 3 танкера, 326 тысяч тонн, 2,88%;

Казахстан – 2 танкера, 232 тысячи тонн, 2,06%;

Сингапур – 1 танкер, 113 тысяч тонн, 1%;

Кувейт – 1 танкер, 112 тысячи тонн, 0,99%.

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Эту информацию, в отличие от цифр, которыми кормят мир ведущие информационные агентства, мы собрали по каждому танкеру.

из портов России в Черном море в мае 2024 года перевезли на экспорт в 3,2 раза меньше, чем из портов России в Балтийском море – 3 498 137 тонн.

На карте с танкерами обозначены датские, британские и французские проливы, контролируемые странами НАТО, которые имеют простые и эффективные механизмы прекратить этот вечный двигатель российского финансирования войны.



Места, в которых можно остановить экспорт российской нефти / Карта автора