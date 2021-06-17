Россия как враг: какие государства в Украине считают наиболее дружественными

Украина довольно долго держалась вблизи государств бывшего Советского Союза – как экономически, так и политически и даже культурно. Это продолжалось и после распада СССР, пока ориентиры не изменились в сторону Запада.

Окончательным мощным "прочь от Москвы" стала Революция Достоинства. Тогда большинство украинцев определились кто друг, а кто так и остался агрессором.

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В офисе Президента составили список дружественных к Украине стран

Ближе к Западу – Украина все больше акцентирует именно на этом. Офис Президента даже составил свой список дружественных стран. По словам зампреда ОП Андрея Сибига, это:

США;

Канада;

Литва;

Польша;

Турция.

Их измеряют мощью и количеством стратегических связей, а также поддержкой не только в самую тяжелую минуту. Впрочем, привязанности несколько отличаются от взглядов рядовых украинцев, которые самой приветливой считают именно Польшу. Далее в списке Молдова, Румыния, Беларусь, Словакия, Венгрия и Турция.

Такое расхождение взглядов сверху и снизу не является случайным. Политолог Владимир Фесенко пояснил, офис Президента, МИД оценивают рационально, с точки зрения реальной политики. Зато у граждан Украины другой критерий. "Как это часто бывает, самые большие друзья и самые большие враги – среди соседей", – отметил он.

Украинцы рассматривают Россию как врага

Общие лишь в одном. Россия сейчас имеет звание самой недружественной страны. На официальном уровне – государство-агрессор, на бытовом – вызывает недоверие у многих украинцев. Даже если они имеют там прямых родственников. Кроме реальных боевых и дипломатических войн, противостояние охватывает все сферы – от языка до футбола.

В культурном пространстве война ведется широко, масштабно и креативно. Подхватывают мотив и наши доброжелательные соседи. А вот российским звездам в Украине совсем не рады. Бойкотируют, запрещают въезд за посещение нашего временно оккупированного Крыма.

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Достается и своим за гастроли "золотым кольцом". Самым громким скандалом стал бойкот победительницы нацотбора на Евровидении в 2019 году – Maruv. Права на песню, которую должны были петь от Украины, принадлежали российской компании.

Мощная российская пропаганда сработала против в вопросе Украины совсем во всех сферах. И обострилась ситуация именно в 2014 году, но не так из-за Революции Достоинства. Тогда даже русскоязычные украинцы, привыкшие благосклонно относиться к России, поняли, что "дружественная" страна напала на нас.

Россия не просто на нас напала, захватила часть нашей территории. А продолжает войну на Донбассе, убивает наших людей. Вот это стало шоком и травмой,

– рассказал Владимир Фесенко.

С каждой новой пропагандистской пулей открывалось и помнилось все больше исторической правды. Мантра о братских народах против свидетельств как Украина еще в начале XX века уже стремилась к признанию своей независимости от ближайших стратегических партнеров.

"Был направлен в западноевропейские государства ряд дипломатических представительств, посольств, миссий. Всего были созданы такие представительства в около 30 государствах Западной Европы и Америки", – отметил начальник научного управления Украинского института национальной памяти Ярослав Файзулин.

Но евроинтеграцию прервала большевистская власть, которая сделала все, чтобы о пути в Европу украинцы забыли и жили с мыслью о братстве с Россией.

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С 1990-х годов Украина, уже с восстановленной независимостью, постепенно возвращалась к своему европейскому выбору. И начатая Россией война только укрепила свой статус недружественной страны.