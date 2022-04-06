Какие страны уже отозвали дипломатов России: список

6 апреля 2022 , 09:06
Читати новину українською

Источник:

телеграм Оперативный ВСУ

Весь цивилизованный мир поддерживает санкции против России, введенные ЕС на фоне вторжения в Украину. Российские дипломаты также ощутили последствия войы России против Украины.

Многих работников российской дипломатии высылают за границы европейских стран.

Обратите внимание Выступление Зеленского на Совбезе ООН и новые санкции против России: новости дипломатического фронта

Какие страны уже отозвали дипломатов России

  • Литва – посол покидает страну, в Клайпеде закрывается представительство;
  • Германия – 40 дипломатов;
  • Франция – 35 дипломатов;
  • Италия – 30 дипломатов;
  • Дания – 15 дипломатов;
  • Швеция – 3 дипломата;
  • Испания – 25 дипломатов;
  • Польша – 45 дипломатов;
  • Чехия – один дипломат;
  • Нидерланды – 17 дипломатов;
  • Бельгия – 21 дипломат;
  • Ирландия – 4 дипломата;
  • Эстония – 7 дипломатов, закрывается главное представительство России;
  • Латвия – 13 дипломатов, закрывается два консульства;
  • Словения – 33 дипломата.

Отметим, за две недели более 150 российских дипломатов покинули страны Европы. В общей сложности с начала российской агрессии с территории Украины было выслано 239 сотрудников российских посольств.

Может заинтересовать – ЕС срочно готовит новые санкции против России после зверств в Киевской области: смотрите видео

 

Автор: Марта Касіянчук