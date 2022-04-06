Какие страны уже отозвали дипломатов России: список
6 апреля 2022 , 09:06Читати новину українською
Источник:телеграм Оперативный ВСУ
Весь цивилизованный мир поддерживает санкции против России, введенные ЕС на фоне вторжения в Украину. Российские дипломаты также ощутили последствия войы России против Украины.
Многих работников российской дипломатии высылают за границы европейских стран.
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Какие страны уже отозвали дипломатов России
- Литва – посол покидает страну, в Клайпеде закрывается представительство;
- Германия – 40 дипломатов;
- Франция – 35 дипломатов;
- Италия – 30 дипломатов;
- Дания – 15 дипломатов;
- Швеция – 3 дипломата;
- Испания – 25 дипломатов;
- Польша – 45 дипломатов;
- Чехия – один дипломат;
- Нидерланды – 17 дипломатов;
- Бельгия – 21 дипломат;
- Ирландия – 4 дипломата;
- Эстония – 7 дипломатов, закрывается главное представительство России;
- Латвия – 13 дипломатов, закрывается два консульства;
- Словения – 33 дипломата.
Отметим, за две недели более 150 российских дипломатов покинули страны Европы. В общей сложности с начала российской агрессии с территории Украины было выслано 239 сотрудников российских посольств.
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