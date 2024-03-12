Где можно взять безопасную информацию, а где враг пишет ложь: полезный список телеграм-каналов

Центр противодействия дезинформации и Кибердепартамент СБУ создали список безопасных телеграм-каналов. Там можно взять верифицированную и проверенную информацию.

В то же время организации обнаружили сеть инструментов распространения вражеской дезинформации в телеграме и также создали список с этими каналами. Откуда можно взять безопасную информацию в телеграме, а где враг распространяет фейки – читайте в материале 24 Канала.

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Какие каналы можно читать, а какие избегать для получения информации

В Центре противодействия дезинформации отметили, что оба списка создали 11 марта 2024 года. В полный список безопасных источников информации в телеграме, куда вошли 125 каналов, включили официальные телеграм-каналы украинской власти, военного командования и формирований, руководителей областных государственных администраций, а также ряд государственных организаций и государственные информационные агентства.

В то же время Центр противодействия дезинформации совместно с Кибердепартаментом СБУ создали список из 355 телеграм-каналов, которых следует избегать и отписаться, если еще почему-то этого не сделали. Ведь в этих каналах враг распространяет дезинформацию и открытые фейки в отношении нашего государства.

Какие телеграм-каналы распространяют фейки / Фото с сайта Центра противодействия дезинформации

Стоит отметить, что эти списки помогут получить достоверную информацию из надежных источников, а также избегать каналов, которые являются инструментом распространения вражеской дезинформации, манипуляций и лжи.

В Раде ищут возможности запретить телеграм в Украине

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова предложил, что необходимо искать пути для запрета деятельности социальной сети телеграм в Украине. В комитете также хотят активно продвигать европейские практики борьбы с недружественными технологическими платформами.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО отметил, что запретить или заблокировать телеграм в Украине невозможно. По его словам пока этот вопрос не стоит очень остро.

Он также отметил, что проукраинские медиа в телеграме выбили пророссийские каналы из нашего информационного пространства. И это важная составляющая информационной безопасности для украинцев.

Если вы обнаружили канал распространения вражеской дезинформации, которого нет в списке – в Центре противодействия дезинформации попросили написать об этом на почту – cpd@rnbo.gov.ua