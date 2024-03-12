Водночас організації виявили мережу інструментів поширення ворожої дезінформації в телеграмі і також створили список з цими каналами. Звідки можна взяти безпечну інформацію у телеграмі, а де ворог поширює фейки – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Які канали можна читати, а які уникати для отримання інформації

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що обидва списки створили 11 березня 2024 року. До повного списку безпечних джерел інформації у телеграмі, куди увійшли 125 каналів, включили офіційні телеграм-канали української влади, військового командування та формувань, очільників обласних державних адміністрацій, а також низку державних організацій та державні інформаційні агентства.

Водночас Центр протидії дезінформації спільно з Кібердепартаментом СБУ створили список з 355 телеграм-каналів, яких варто уникати та відписатися, якщо ще чомусь цього не зробили. Адже у цих каналах ворог поширює дезінформацію та відкриті фейки стосовно нашої держави.

Які телеграм-канали поширюють фейки / Фото з сайту Центру протидії дезінформації

Варто зазначити, що ці списки допоможуть отримати достовірну інформацію з надійних джерел, а також уникати каналів, які є інструментом поширення ворожої дезінформації, маніпуляцій і неправди.

Зверніть увагу! Якщо ви виявили канал поширення ворожої дезінформації, якого немає у списку – у Центрі протидії дезінформації попросили написати про це на пошту – cpd@rnbo.gov.ua

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