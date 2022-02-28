Какие троллейбусы, трамваи и маршрутки сейчас курсируют по Киеву: перечень
28 февраля 2022 , 12:19Читати новину українською
Источник:КГГА
В Киеве 28 февраля частично курсирует общественный транспорт. Однако киевлян все равно просят без надобности не выходить на улицы и не передвигаться по городу.
В настоящее время курсируют 13 маршрутов автобусов.
Кстати Было несколько столкновений, – у Кличко рассказали, как прошла ночь в Киеве
Автобусы:
- №2 – от ул. Булгакова до ул. Шолуденко
- №21 – от ул. Милославской до ж. м Радужный
- №35 – от ул. Пидлипко др ул. Урловской
- №54 – от ст. м. Выдубичи до пл. Михаила Спивака
- №73 – ул. Милославской до просп. Шухевича
- №101 – от ул. Милославской до Ж. М. Радужный
- №51 – через Южный мост (Мост Патона закрыт)
- №55 – через Южный мост (Мост Патона закрыт)
- №114 – от ул. Милославской до Ж. М. Радужный
- №64 – от ст. м. Славутич до ул. Садовой
- №69 – от Дворца спорта до ул. Гната Юры
- №90 – от вул. Туполева до ул. Гната Юры
- №118 – от Политехнического института – до г. Патона
Временно не осуществляется движение автобусных маршрутов №№1, 5, 10, 12, 19, 28, 30, 36, 39, 72, 75, 76, 77, 78.
Троллейбусы
- троллейбусный маршрут №45 (по постоянному маршруту),
- №1 – от ул. Маршальской до Лыбидской
- №11 – от ст.м. Демеевская к ТРЕД
- №1 №12 от ст. г. Васильковская до ст. г. Лыбидская
Трамваи:
Курсируют маршруты по постоянным схемам №8К, 22К, 29К, 33А.
Остальные маршруты временно не ездят.