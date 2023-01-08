Возвращение беженцев, реформы, крах России: задачи украинцев на 2023 год

Итак, наши задачи на 2023 год. Первое – всячески поддерживать ВСУ для того, чтобы они вышли на границы 1991 года.

Нам нужно поддерживать национально-освободительные движения угнетенных народов империи, чтобы они положили конец ее существованию.

Интересно Под Бахмутом россияне уничтожают друг друга: как Путин попал в собственную ловушку

Задание украинцев на 2023 год

Объяснить себе и Западу (а также Востоку) невозможность дальнейшего существования империи из-за постоянных угроз, которые она создает. Вместе с международным сообществом запустить необратимые процессы трансформации империи, чтобы она уже больше никому и никогда не угрожала (это и есть Победа). Вместе с международными донорами выдавить из украинской власти необходимые и обещанные реформы, чтобы не упустить шанс на евроинтеграцию и деньги на восстановление. Достичь максимальной экономической свободы для перезапуска экономики. Запустить восстановление по принципам Лугано: партнерство, фокус на реформы, прозрачность и подотчетность, демократическое участие и децентрализация, привлечение бизнеса и гражданского общества, гендерное равенство и инклюзивность, постоянство. Создать психологические, духовные, институциональные основы для возвращения всех, кто уехал, и начать создавать материальные основы. Воспользоваться мощностью бренда страны для привлечения инвестиций, развития экспорта и получения позиций на международной арене. Увеличивать число интернациональных союзников на всех материках. Добиться немедленного возобновления всех демократических процедур и процессов после завершения военных действий. Ввести переходное управление на территориях, которые были оккупированы с 2014 года.

Читайте также У России нет аналогов: как новая помощь от США может полностью реформировать армию Украины

Можно продолжать, но это уже слишком много. Поэтому добавлю еще один пункт: не сойти с ума, поддерживать друг друга и объединять силы, чтобы выполнить все эти пункты.

P.S. Пишут о вступлении в НАТО и переформатировании ООН. Мне эти задачи кажутся достаточно большими для 2023 года, скорее всего это уже 2024 год. Выбросить Россию из ООН – важная задача, входящая в пункт №2.