Прорыв теплотрассы в Киеве: движение частично восстановили, какие улицы до сих пор следует объезжать

В столице нашего государства произошел прорыв теплотрассы, в результате чего перекрыли определенные улицы. Однако впоследствии стало известно, что по бульвару Николая Михновского уже можно проезжать.

Во вторник утром, 10 апреля, в Киевской городской государственной администрации сообщили, что было перекрыто движение по бульвару Николая Михновского и улицы Подвысоцкого. Впоследствии стало известно, что первым из перечисленных транспортных путей уже передвигаться можно.

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Что известно о ситуации

Заметим, что предыдущее название бульвара Михновского – бульвар "Дружбы народов". Произошла смена наименований в рамках дерусификации еще в декабре 2022 года.

Движение на бульваре Николая Михновского возобновлено. На улице Подвысоцкого – движение все еще перекрыто,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там отмечено, что предприятие "Киевтеплоэнерго" локализовало повреждение теплосети на бульваре Михновского. Вместе с тем завершить ремонтные работы планируют в течение суток (10 апреля).

Где расположен бульвар Михновского (Дружбы народов): смотрите на карте от Google maps

Обратите внимание! Михновского называют первым украинским националистом. В 1900 году он издал брошюру "Украина самостоятельная", в которой описал необходимость независимости нашего государства от России.

Вместе с тем, профессор Владимир Пидвысоцкий, в честь которого названа соседняя улица от бульвара, – украинский патолог, эндокринолог, иммунолог, микробиолог, доктор медицины и основатель киевской школы патологов.

Улица Подвысоцкого: ищите на карте от Google maps

Вспомним, что в рамках дерусификации вместе с бульваром "Дружбы народов" в Печерском районе также переименовали улицу Николая Раевского в – Павла Загребельного. Известен он всем как писатель благодаря роману "Диво", в котором, в частности, изображен Киев.