Более 100 различных вакансий: в каких специалистах нуждается армия

В рекрутинговых центрах существует около 106 специальностей, в которых нуждается армия. Говорится и о боевых должностях, и о должностях обеспечения в тылу. Каждый желающий может прийти в центр на собеседование для дальнейшего направления.

Об этом 24 Каналу рассказал главный сержант 4 центра рекрутинга Сил ТрО, штаб-сержант Денис Семирог-Орлик, заметив, что каждый человек, желающий вступить в армию, после рекрутингового центра проходит базовую военную подготовку. В Силах ТрО даже существуют отдельные школы для конкретных специальностей.

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Какие специалисты нужны в армии

По словам главного сержанта, только на сайте центра рекрутинга Сил ТрО есть примерно 106 вакансий.

Больше всего войско требует роты беспилотных авиационных комплексов, боевых медиков, водителей, связистов, операторов РЭБ.

Даже есть такие вакансии как экскаваторщик и водитель бульдозера. Спектр большой, человек всегда может найти себя в армии,

– подчеркнул Семирог-Орлык.

Главный сержант объяснил, что для того, чтобы человек попал на боевую должность, он должен иметь хорошее психологическое и физическое состояние.

Относительно должностей обеспечения, здесь важны способности человека. Часто боевые подразделения просят направить к ним водителей-механиков в экипажи беспилотных летательных аппаратов, ведь ремонт и снабжение являются не менее важными процессами в войне.

С человеком, который приходит к нам в центр, проводят собеседование. Рекрутер должен оценить, на что он способен, какой имеет талант, опыт. Уже после этого ему предлагают вакансию,

– отметил он.

После этого человек должен пройти базовую военную подготовку, которая длится 6 недель. Семирог-Орлык подчеркнул, что будущие бойцы должны понимать, что подготовку они проходят для себя, а не для "галочки".

В Силах ТрО очень хорошие центры обучения, где инструкторами являются сержанты и офицеры с боевым опытом. Кроме того, есть профессиональные школы БпЛА, РЭБ, отдельно готовим минометчиков, снайперов и разведчиков,

– рассказал он.

Главный сержант добавил, что военнослужащие получают денежное обеспечение, при выходе в зону выполнения задач получают дополнительное вознаграждение. За военнослужащим также закреплен социальный пакет.

В учебном центре человеку выдают военную одежду, а бронежилет и другую амуницию уже в части, куда он попадет.

Кстати, целом в Украине функционируют 47 рекрутинговых центров. С момента их запуска услугами воспользовались более 32 тысяч граждан, из которых 7 198 рассматриваются как потенциальные кандидаты для пополнения рядов Сил обороны.