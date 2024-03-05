Как будут подавать информацию в ТЦК: нардеп раскрыл детали относительно нового законопроекта
Источник:Верховная Рада Украины
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Сейчас комитет нацбезопасности, обороны и разведки продолжает работу над законопроектом о призыве и демобилизации.
Напомним, что 7 февраля Верховная Рада поддержала обновленную версию законопроекта № 10449 по усилению призыва. Документ еще ждут правки, второе чтение и подпись Зеленского.
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Рассматривают три способа
Комитет считает, что граждане должны иметь право подавать свои данные в территориальные центры комплектования различными способами.
По словам заместителя председателя Комитета Егора Чернева, рассматриваются три варианта подачи информации в ТЦК. Среди них:
- лично прийти и обновить данные;
- сделать это в ЦНАП;
- зарегистрировать электронный кабинет и сделать это онлайн, не посещая ТЦК.
В то же время чиновник отметил соблюдение воинского долга всех военнообязанных граждан.
Обновить данные в течение 60 дней с момента вступления в силу закона будет обязанностью граждан, а не правом. Все военнообязанные должны стать на учет и выполнять свой воинский долг,
– отметил Чернев.
В то же время он сообщил, что сейчас в отношении "уклонистов" обсуждаются три варианта ограничений: временный запрет на выезд за границу, временное ограничение в праве управления транспортными средствами и блокирование счетов в банках.
Кроме того, комитет не поддержал идею блокировки счетов, потому что не считает ее реальной действенной нормой.
Новый законопроект о мобилизации: что говорят другие чиновники
- Министр юстиции Денис Малюська заявил, что законопроект о мобилизации нельзя назвать неконституционным. В то же время он отметил, что все ограничения для граждан даже во время военного положения должны быть обоснованными.
- Народный депутат Соломия Бобровская заявила, что сейчас стоит не бояться и начать серьезный разговор с обществом по мобилизации. Политик подчеркнула, что сейчас уже не 2022 год, "когда эмоции взяли верх".
- В то же время она поддерживает предложенные изменения в законопроект, предусматривающие демобилизацию военнослужащих, которые уже прошли длительную службу на передовой. По ее словам, сейчас единственный способ вернуться – это быть раненым или убитым.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что сам факт существования нового закона, конечно, актуален. Ведь действующее законодательство о мобилизации было создано в мирные времена, тогда, "когда Украина не имела вызовов, которые сегодня стоят перед обществом во время полномасштабного российского вторжения".