Как будут подавать информацию в ТЦК: нардеп раскрыл детали относительно нового законопроекта

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Сейчас комитет нацбезопасности, обороны и разведки продолжает работу над законопроектом о призыве и демобилизации.

Напомним, что 7 февраля Верховная Рада поддержала обновленную версию законопроекта № 10449 по усилению призыва. Документ еще ждут правки, второе чтение и подпись Зеленского.

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Рассматривают три способа

Комитет считает, что граждане должны иметь право подавать свои данные в территориальные центры комплектования различными способами.

По словам заместителя председателя Комитета Егора Чернева, рассматриваются три варианта подачи информации в ТЦК. Среди них:

лично прийти и обновить данные;

сделать это в ЦНАП;

зарегистрировать электронный кабинет и сделать это онлайн, не посещая ТЦК.

В то же время чиновник отметил соблюдение воинского долга всех военнообязанных граждан.

Обновить данные в течение 60 дней с момента вступления в силу закона будет обязанностью граждан, а не правом. Все военнообязанные должны стать на учет и выполнять свой воинский долг,

– отметил Чернев.

В то же время он сообщил, что сейчас в отношении "уклонистов" обсуждаются три варианта ограничений: временный запрет на выезд за границу, временное ограничение в праве управления транспортными средствами и блокирование счетов в банках.

Кроме того, комитет не поддержал идею блокировки счетов, потому что не считает ее реальной действенной нормой.

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