Невероятное оружие фильмов: какие бы возможности открыли для Украины Gray Eagle и Patriot

ПВО Patriot и дроны Gray Eagle значительно укрепили бы обороноспособность Украины. Если партнеры предоставят ВСУ это вооружение, то наше небо станет более защищенным от российских ракет.

О том, какие возможности для Украины откроют Gray Eagle и Patriot, рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Это произошло в эфире национального телемарафона.

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Оружие, которое борется со злом

Дроны Gray Eagle часто показывают в фильмах как эффективное оружие для борьбы со злом. Эти беспилотники стали бы усилением для Вооруженных Сил Украины по определенным направлениям. Хотя российская ПВО и уничтожает разные виды БпЛА, Gray Eagle точно были бы полезны.

Игнат рассказал и о системах ПВО Patriot. По его словам, это дальнобойный комплекс, который может сбивать цели на расстоянии до 150 километров. Это очень много, ведь другие системы ПВО, находящиеся на вооружении Украины, работают на расстоянии 40 – 70 километров.

С характеристикой в 150 километров можно разместить эти комплексы на определенном расстоянии друг от друга. То есть 3 – 4 установками можно перекрыть достаточно большой участок воздушного пространства,

– объяснил Игнат.

Кроме того, у Patriot есть несколько модификаций. Последняя из них может сбивать баллистические цели.

Кстати, у ПВО Patriot – современные радары, которые могут обнаруживать самые маленькие цели. А, по словам Игната, выявление целей является основным для того, чтобы потом их уничтожить.

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Молодые воины ВСУ быстро учатся пользоваться новым вооружением

Что касается того, будут ли наши военные знать, как пользоваться новой техникой, вопросов вообще нет. Наши воины быстро овладевают новым оружием.

Это молодые ребята выпускники Харьковского университета Воздушных сил. Они будущее нашего войска, ведь всего лишь за несколько недель овладели новейшей техникой,

– подчеркнул Игнат.

Кроме того, новая техника не очень сложна в пользовании, ведь работает в автоматическом режиме, где человеческий фактор сводится к минимуму.

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Производителем ЗРК Patriot является Германия. Пока Бундестаг не согласится, наша страна не сможет получить это вооружение. В то же время, Gray Eagle являются американскими. По данным СМИ, Белый дом не хочет передавать эти дроны Украине, потому что боится эскалации.