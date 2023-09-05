Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, зачем Вооруженным Силам такие ракеты и как они будут их использовать. Он объяснил, чем дальнобойные ракеты Taurus отличаются от Sea Sparrow.
Обратите внимание Сообразительные морские воробьи: как ракеты Sea Sparrow помогут защитить украинское небо
Чем больше, тем лучше
Sea Sparrow – это ракета малой дальности класса земля – воздух. Ее используют для выполнения боевой задачи, а именно перехват воздушных целей
Это необходимый расходный материал, за который мы благодарны нашим партнерам. Конечно, чем больше, тем лучше,
– сказал Свитан.
Сейчас такие ракеты Украина применяет в зенитно-ракетных комплексах "Тор". Дальность Sea Sparrow составляет 15 – 25 километров.
Наше государство очень благодарно партнерам, которые помогают в войне с Россией, за материальную и военную поддержку. Однако для того, чтобы победить страну-террориста Украины крайне нужны дальнобойные ракеты Taurus немецкого производства. С таким оружием Силы обороны смогли бы уничтожать важные вражеские объекты с безопасного расстояния.
Какие боевые задания могут выполнять ракеты Sea Sparrow: смотрите видео
Снабжение ракет Taurus
Переговоры относительно передачи Украине ракет дальнего действия Taurus продолжаются несколько месяцев. Руководитель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн опубликовала сообщение в своих социальных сетях, в котором рассказала, кто блокирует решение о передаче оружия Украине.
Немецкий канцлер Олаф Шольц не согласовывает передачу Украине ракеты Taurus, бьющих на расстояние до 500 километров. Его неоднократно обвиняли в нерешительности по поставкам оружия.
Однако, очевидно, у немецкого политика четкая позиция, которую он пока не собирается менять. Комментируя вопрос о передаче Taurus украинским защитникам, Шольц заявил, что большинство граждан считают правильным, когда не по каждому требованию о поставках оружия сразу дается утвердительный ответ.
Дальнобойные ракеты Taurus для Украины: последние новости
- 14 августа в Киев приезжал министр финансов Германии. В столице он встретился с мэром Виталием Кличко. Кристиан Линднер поддержал предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus и пообещал ежегодную помощь в пять миллиардов евро.
- Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отреагировал на опасения Германии по передаче Taurus Украине. Он в очередной раз подчеркнул, что Силы обороны будут применять ракеты только в пределах своих границ.
- Заметим, что с помощью Taurus Силы обороны могли бы контролировать временно оккупированный россиянами Крым с ныне доступных им позиций. Ведь немодифицированная немецкая ракета имеет дальность 560 км.