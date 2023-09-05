Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, зачем Вооруженным Силам такие ракеты и как они будут их использовать. Он объяснил, чем дальнобойные ракеты Taurus отличаются от Sea Sparrow.

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Чем больше, тем лучше

Sea Sparrow – это ракета малой дальности класса земля – воздух. Ее используют для выполнения боевой задачи, а именно перехват воздушных целей

Это необходимый расходный материал, за который мы благодарны нашим партнерам. Конечно, чем больше, тем лучше,

– сказал Свитан.

Сейчас такие ракеты Украина применяет в зенитно-ракетных комплексах "Тор". Дальность Sea Sparrow составляет 15 – 25 километров.

Наше государство очень благодарно партнерам, которые помогают в войне с Россией, за материальную и военную поддержку. Однако для того, чтобы победить страну-террориста Украины крайне нужны дальнобойные ракеты Taurus немецкого производства. С таким оружием Силы обороны смогли бы уничтожать важные вражеские объекты с безопасного расстояния.

Taurus – это крылатая ракета класса воздух – земля с дальностью более 500 километров. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей, включая важные точечные и протяженные объекты, без захода самолета – носителя в зону ПВО противника.

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Снабжение ракет Taurus

Переговоры относительно передачи Украине ракет дальнего действия Taurus продолжаются несколько месяцев. Руководитель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн опубликовала сообщение в своих социальных сетях, в котором рассказала, кто блокирует решение о передаче оружия Украине.

Немецкий канцлер Олаф Шольц не согласовывает передачу Украине ракеты Taurus, бьющих на расстояние до 500 километров. Его неоднократно обвиняли в нерешительности по поставкам оружия.

Однако, очевидно, у немецкого политика четкая позиция, которую он пока не собирается менять. Комментируя вопрос о передаче Taurus украинским защитникам, Шольц заявил, что большинство граждан считают правильным, когда не по каждому требованию о поставках оружия сразу дается утвердительный ответ.

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