Какие боевые задачи должна выполнять авиация: 3 возможных варианта

Украина уже этим летом должна получить долгожданные самолеты F-16. Какие боевые задачи прежде всего должна выполнять американская авиация, которая появится в нашем небе.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Поговаривают, что первые истребители Воздушные силы ВСУ будут применять для защиты Харькова от КАБов.

Стоит внимания На 90% будет закрыто небо, – экс-глава разведки назвал реальные механизмы

Что будут делать F-16

Как отметил Попович, в широком смысле в широком смысле F-16 дополнят противовоздушную оборону Украины, в частности, для сбивания крылатых ракет, которыми периодически атакует Россия.

Далее это борьба с носителями корректируемых авиационных бомб. Надеемся, что F-16 будут оснащены ракетами класса "воздух – воздух" с дальностью действия более 100 километров, чтобы сбивать носители до того, как они зайдут в зону сброса бомб, которые действуют в радиусе 50 – 80 километров.

Ракеты "воздух – воздух" с дальностью более 100 километров это будет как раз то средство, которое поможет бороться с самолетами, которые являются носителями КАБов,

– отметил военный обозреватель.

Еще одна задача, которую будут выполнять истребители, – удары по поверхности. То есть использование корректируемых авиационных бомб с нашей стороны, носителями которых тоже являются F-16.

Например, возможность атаковать оккупированный Крым, ведь недаром Силы обороны сейчас осуществляют системную кампанию по уничтожению средств ПВО на территории аннексированного Крымского полуострова – постоянное выбивание установок С-300/400, уничтожение радиолокационных средств и тому подобное.

Это расчистка неба как раз для авиационной операции, которую мы надеемся увидим в среднесрочной перспективе в связи с прибытием этих самолетов,

– сказал Попович.

Впрочем, насколько это повлияет на ситуацию на фронте, зависит от количества самолетов и средств поражения, которые Украина получит.