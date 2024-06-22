Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что Украине действительно необходимы истребители F-16.

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Какие новые возможности получит Украина

Как отметил Федоренко, наше государство усилит противовоздушную оборону. Истребители могут сбивать вражеские воздушные цели.

Не стоит забывать, что Украина получит возможности наносить удары по территории России при наличии определенной номенклатуры боеприпасов. По оккупантам будет прилетать еще больше.

Так или иначе противник будет вынужден маневрировать, оттягивать свои резервы, перемещаться, что затрудняет формирование такой ударной группировки, которая может системно давить на тот или иной отрезок. Динамика этого натиска изменится в пользу Сил обороны,

– сказал Федоренко.

Также есть надежда, что Украина таки сможет обуздать вражескую авиацию, которая постоянно сбрасывает корректируемые авиабомбы по нашему государству. Но лучше всего сейчас воздержаться от каких-то детальных прогнозов. Придет время – и именно Генштаб обнародует те или иные детали.

F-16 для Украины: кратко