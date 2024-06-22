Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що Україні дійсно необхідні винищувачі F-16.

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Які нові можливості отримає Україна

Як наголосив Федоренко, наша держава посилить протиповітряну оборону. Винищувачі можуть збивати ворожі повітряні цілі.

Не варто забувати, що Україна отримає можливості завдавати ударів по території Росії за наявності певної номенклатури боєприпасів. По окупантах прилітатиме ще більше.

Так чи інакше противник буде змушений маневрувати, відтягувати свої резерви, переміщатися, що ускладнює формування такого ударного угрупування, яке може системно тиснути на той чи інший відтинок. Динаміка цього натиску зміниться на користь Сил оборони,

– сказав Федоренко.

Також є сподівання, що Україна таки зможе "приборкати" ворожу авіацію, яка постійно скидає керовані авіабомби по нашій державі. Але найкраще зараз утриматися від якихось детальних прогнозів. Прийде час – і саме Генштаб оприлюднить ті чи інші деталі.

F-16 для України: коротко