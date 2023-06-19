В море полный "букет" кишечных заболеваний и увеличилось количество мин, – Братчук о запретах на Одесщине

Все пляжи Одессы признали непригодными и запретили купаться в море. Кроме того, в Одессе не разрешают продавать морепродукты и рыбу с неустановленных мест отлова.

Это 24 Каналу прокомментировал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Он отметил, что в настоящее время питьевая вода в Одесской области отвечает всем санитарным нормам.

Читайте также Проблема – эпидемиологическое состояние: в Одессе объяснили запрет купаться в море

Купание и продажа рыбы – запрещены

Посещение всех пляжей и купания в Одесской области запрещено, потому что в море полный "букет" кишечных заболеваний, даже нашли холерный вибрион.

По состоянию на утро 19 апреля в Черном море не обнаружено холерной палочки,

– подчеркнул Братчук.

Он также напомнил о запрете на продажу рыбы, выловленной в Черном море, Днестровском лимане и реке Дунай.

Запрет касается:

стихийной торговли – с прилавков на улицах и вблизи рынков;

магазинов и киосков.

Власти тщательно проверяют все рынки и базары в области, где возможно продается рыба выловленная в запрещенных водоемах. Как рассказал Братчук, 18 июня комиссия проверяла Привоз, однако результаты этой проверки неизвестны.

"Берегите себя и своих детей. Это касается купания в море и отлова мидий. Мало того, что люди купаются в инфекционном море, еще и пытаются собирать мидии и употреблять их", – сказал Братчук.

Братчук рассказал о последствиях подрыва ГЭС для Одесщины: смотрите видео

Минная опасность

После подрыва россиянами Каховской ГЭС из Херсонской области на берег Черного моря приносит разный мусор. К тому же в Одесской области повышена минная опасность. Из акватории или устья Днепра на одесское побережье переносит вражеские противопехотные или противодесантные мины.

Сюда занесло речные мины ЯРМ, которыми оккупанты миновали побережье левого берега Херсонщины,

– рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

Речная мина ЯРМ предназначена для установки в акваториях озер и рек, чтобы помешать высадке десанта или форсированию водоемов противником. Такие мины можно выставлять на глубину от 1 до 12 метров.

На следующий день после террористического подрыва ГЭС в Одесской области обезвредили первую мину, потом – еще минимум шесть. Они очень легко перемещаются водой и, к сожалению, малозаметны.

Ситуация в Одесской области после подрыва Каховской ГЭС: последние новости