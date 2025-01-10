"Эти запросы вполне ожидаемы": с какими проблемами военные обращаются к психологам

Украинские военные часто обращаются к психологам по поводу проблем со сном и тревожных расстройств. Также еще одной распространенной проблемой является логоневроз, то есть нарушение речи.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала Рина Резник – руководитель службы сопровождения бригады "Азов".

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Как военные работают с психологами

Рина Резник рассказала, что в "Азове" есть профессиональная психологическая служба. По ее словам, часто к бригадным психологам может обратиться побратим бойца или командир, который говорит, что есть проблема и ее надо решить. Однако некоторые бойцы не хотят работать с психологом своей воинской части из-за эмоционального барьера.

Резник добавила, что в "Азове" бойцы понимают потребность в психологах и поэтому в бригаде нет к этому сильно выраженного неприятия, как бывает в воинских частях.

Руководитель службы сопровождения бригады "Азов" также рассказала о том, с какими запросами чаще всего обращаются бойцы.

Это проблемы со сном, тревожные расстройства, обращения типа "мне не окей, не так, как было раньше" и логоневроз, то есть нарушение речи,

– сказала она.

По словам Рины Резник, эти запросы являются вполне ожидаемыми, особенно после легких черепно-мозговых травм.

Также она подчеркнули, что командование сейчас не относится скептически к тому, чтобы военного, который временно не может так эффективно выполнять свои задачи из-за психологического состояния, отправить на восстановление.