Какие же орки тупые, – Ким рассказал, как оккупанты получили "на орехи" от ВСУ на 3 направлениях
Источник:телеграм Виталия Кима
Российские захватчики никак не могут захватить Николаев. Во всех направлениях они получают отпор ВСУ и отступают или сдаются.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заверил, что российские орки действительно очень тупые.
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По его словам, украинские защитники двигаются по всем направлениям, в то же время оккупанты ведут себя тупо.
Какие же они тупые. Это просто катастрофа. Орки, они и в Африке орки. Они сюда пошли – получили "мзды", решили обойти – и там получить "мзды". В третью сторону пошли – и там получат "мзды",
– пошутил Ким.
Виталий Ким о тупых орках: смотрите видео
Добавим, что 13 марта российские оккупационные войска продолжили обстрел жилых кварталов Николаева. В результате обстрелов в одном из микрорайонов города погибли девять человек, еще 13 получили ранения.