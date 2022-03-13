Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім запевнив, що російські орки насправді дуже тупі.

До теми За Яворів і Франик, – Закарпатський легіон відповів росіянам за обстріли побратимів

За його словами, українські захисники рухаються по всіх напрямках, водночас окупанти поводяться по-тупому.

Які ж вони тупі. Це просто катастрофа. Орки, вони і в Африці орки. Вони сюди пішли – отримали "мзди", вирішили обійти – і там отримати "мзди". У третій бік пішли – і там отримають "мзди",

– пожартував Кім.

Віталій Кім про тупих орків: дивіться відео



Додамо, що 13 березня російські окупаційні війська продовжили обстріл житлових кварталів Миколаєва. У результаті обстрілів в одному з мікрорайонів міста загинули дев’ять людей, ще 13 отримали поранення отримали.

Важливо – нове звернення Зеленського: "Ми переможемо. І це – 100%"