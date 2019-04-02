19:11
2 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В РФ изобрели галлюциногенное оружие. Путин возвращает Мишу
      Вєсті Кремля
      00:01, сегодня
      Вести.UA: Ляшко придумал, как стать президентом. Порошенко передает Зеленскому символы власти
      Вєсті.UA
      23:12, 1 апреля
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Какие изменения произойдут в лагерях Порошенко и Тимошенко: версия эксперта

      130 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко может снова возглавить Кабинет Министров?
      Юлия Тимошенко может снова возглавить Кабинет Министров? / Фото из открытых источников

      Результаты парламентских выборов сложно прогнозировать. Очень большие изменения могут произойти в лагере Порошенко. А у Тимошенко может появиться шанс возглавить правительство.

      Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

      Читайте также: Выборы президента Украины-2019: прогноз букмекеров

      Если Порошенко проигрывает, то на выборах в Верховную Раду возглавит БПП. Чтобы сохранить свой электорат и получить депутатскую неприкосновенность. Но в БПП начнутся процессы колебаний, часть депутатов уйдет, особенно мажоритарщиков,
      – говорит Владимир Фесенко.

      Как считает эксперт, тогда нынешний премьер Гройсман может пойти на выборы самостоятельно или во главе своей партии. Не исключено объединение части БПП и "Народного фронта". Будут новые лидеры. На возвращение в политику претендует Луценко. Есть Турчинов и Парубий. Яценюк может попытаться реанимировать "НФ".

      Читайте также: Порошенко проходит во второй тур выборов: кто поддерживает кандидата

      В случае выигрыша Порошенко ситуация иная. Пока неизвестно, кто возглавит список БПП. Возможно, и Гройсман. По мнению Фесенко, премьера будут принуждать к такому шагу.

      При этом Фесенко считает, что у Юлии Тимошенко будет шанс сформировать коалицию и стать премьером.

      "После завершения президентских выборов украинцев ждет две волны повышения цены на газ. Тимошенко прекрасно этим воспользуется. Она лидер волны настроений украинцев, связанных недовольством тарифами. Это даст Тимошенко шанс на реванш и возрождение. На парламентских выборах она может стать одним из фаворитов", – отмечает Фесенко.

      По мнению политолога, в коалицию с "Батькивщиной" может войти партия "Слуга народа", новые демократы.

      Какие результаты первого тура президентских выборов?Согласно подсчету Центральной избирательной комиссией 99,35% протоколов лидирует Владимир Зеленский с показателем 30,22%. У Петра Порошенко – 15,93%, Юлии Тимошенко – 13,4%. Пятерку лидеров замыкают Юрий Бойко и Анатолий Гриценко с показателями 11,68% и 6,91%. Второй тур состоится 21 апреля.

      Выборы в Верховную Раду должны состояться в октябре 2019 года.

      президентські вибори 2019

       

       

      blog_ava
      Выборы президента Украины-2019: прогноз букмекеров
      сегодня
      35550
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Петр Порошенко Новости политики Выборы Президента 2019 Новости Украины Верховная Рада ВО Батьківщина Блок Петра Порошенко Владимир Гройсман Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Газ дешевле, электронные рецепты, помощь на детей: что изменится в апреле
      сегодня , 17:01 Газ дешевле, электронные рецепты, помощь на детей: что изменится в апреле
      Яніна Ткачук 498
      Сторонники Порошенко, посмотрите правде в глаза и не оскорбляйте оппонентов
      сегодня , 17:00 Сторонники Порошенко, посмотрите правде в глаза и не оскорбляйте оппонентов
      Юрій Бутусов 1745
      Чому суспільство обрало Зеленського?
      сегодня , 15:00 Чому суспільство обрало Зеленського?
      Катерина Одарченко 4548
      Санкції проти Росії: друг Путіна продовжує скуповувати в Україні дефіцитну сировину
      сегодня , 14:30 Санкції проти Росії: друг Путіна продовжує скуповувати в Україні дефіцитну сировину
      Сергій Лещенко 604
      Любимое место для автолюбителей: полезные советы, как удобно обустроить гараж
      сегодня , 10:00 Любимое место для автолюбителей: полезные советы, как удобно обустроить гараж
      294
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Директором Черкасской филармонии могут назначить молодую регионалку
       12 апреля 2013 , 09:19 8
      Автомобили Nissan будут спасать детей от удушья в запертой машине
       1 августа 2018 , 19:30
      Genesis готовит конкурента Range Rover и BMW X5
       11 сентября 2018 , 14:58
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук