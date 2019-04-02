Какие изменения произойдут в лагерях Порошенко и Тимошенко: версия эксперта

Результаты парламентских выборов сложно прогнозировать. Очень большие изменения могут произойти в лагере Порошенко. А у Тимошенко может появиться шанс возглавить правительство.

Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Если Порошенко проигрывает, то на выборах в Верховную Раду возглавит БПП. Чтобы сохранить свой электорат и получить депутатскую неприкосновенность. Но в БПП начнутся процессы колебаний, часть депутатов уйдет, особенно мажоритарщиков,

– говорит Владимир Фесенко.

Как считает эксперт, тогда нынешний премьер Гройсман может пойти на выборы самостоятельно или во главе своей партии. Не исключено объединение части БПП и "Народного фронта". Будут новые лидеры. На возвращение в политику претендует Луценко. Есть Турчинов и Парубий. Яценюк может попытаться реанимировать "НФ".

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В случае выигрыша Порошенко ситуация иная. Пока неизвестно, кто возглавит список БПП. Возможно, и Гройсман. По мнению Фесенко, премьера будут принуждать к такому шагу.

При этом Фесенко считает, что у Юлии Тимошенко будет шанс сформировать коалицию и стать премьером.

"После завершения президентских выборов украинцев ждет две волны повышения цены на газ. Тимошенко прекрасно этим воспользуется. Она лидер волны настроений украинцев, связанных недовольством тарифами. Это даст Тимошенко шанс на реванш и возрождение. На парламентских выборах она может стать одним из фаворитов", – отмечает Фесенко.

По мнению политолога, в коалицию с "Батькивщиной" может войти партия "Слуга народа", новые демократы.

Какие результаты первого тура президентских выборов?Согласно подсчету Центральной избирательной комиссией 99,35% протоколов лидирует Владимир Зеленский с показателем 30,22%. У Петра Порошенко – 15,93%, Юлии Тимошенко – 13,4%. Пятерку лидеров замыкают Юрий Бойко и Анатолий Гриценко с показателями 11,68% и 6,91%. Второй тур состоится 21 апреля.



Выборы в Верховную Раду должны состояться в октябре 2019 года.