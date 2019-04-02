Які зміни відбудуться в таборах Порошенка і Тимошенко: версія експерта

Результати парламентських виборів складно прогнозувати. Дуже великі зміни можуть відбутися в таборі Порошенка. А в Тимошенко може з’явитися шанс очолити уряд.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Читайте також: Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів

Якщо Порошенко програє, то на виборах до Верховної Ради очолить БПП. Щоб зберегти свій електорат і отримати депутатську недоторканність. Але в БПП почнуться процеси хитань, частина депутатів піде, особливо мажоритарників,

– зауважує Володимир Фесенко.

Як вважає експерт, тоді нинішній прем’єр Гройсман може піти на вибори самостійно або на чолі своєї партії. Не виключено об'єднання частини БПП і "Народного фронту". Будуть нові лідери. На повернення в політику претендує Луценко. Є Турчинов і Парубій. Яценюк може спробувати реанімувати "НФ".

Читайте також: Порошенко проходить у другий тур виборів: хто підтримує кандидата

У разі виграшу Порошенка ситуація інша. Поки невідомо, хто очолить список БПП. Можливо, і Гройсман. На думку Фесенка, прем'єра примушуватимуть до такого кроку.

При цьому Фесенко вважає, що в Юлії Тимошенко буде шанс сформувати коаліцію і стати прем'єром.

"Після завершення президентських виборів українців чекає дві хвилі підвищення ціни на газ. Тимошенко прекрасно цим скористається. Вона лідер хвилі настроїв українців, пов'язаних невдоволенням тарифами. Це дасть Тимошенко шанс на реванш і відродження. На парламентських виборах вона може стати одним з фаворитів", – зазначає Фесенко.

На думку політолога, до коаліції з "Батьківщиною" можуть увійти партія "Слуга народу", нові демократи.

Які результати першого туру президентських виборів? Згідно з підрахунком Центральною виборчою комісією 99,35% протоколів лідирує Володимир Зеленський із показником 30,22%. В Петра Порошенка – 15,93%, Юлії Тимошенко – 13,4%. П'ятірку лідерів замикають Юрій Бойко та Анатолій Гриценко із показниками 11,68% та 6,91%. Другий тур відбудеться 21 квітня.



Вибори до Верховної Ради мають відбутися в жовтні 2019 року.