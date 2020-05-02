Какие сферы украинской экономики пострадали от карантина больше всего: ответ НБУ

Введение карантина в Украине с середины марта 2020 года больше всего повлияло на сферы транспорта, туризма и индустрию развлечений. ВВП Украины за первый квартал сократился на 0,5%, из которых 0,4% – это влияние карантина.

Такие данные опубликовал Нацбанк Украины в новом инфляционном отчете за апрель 2020 года. Актуально Из-за карантина 40% заведений общественного питания полностью прекратили деятельность, – Потураев Какие сферы экономики кризис затронул больше всего Пассажиропоток снизился на 16,3% в I квартале 2020 года, тогда как по итогам января – февраля он оставался на уровне соответствующего периода 2019 года.

Значительные потери, по оценкам НБУ, понесли также сферы туризма и развлечений из-за почти полной остановки этих видов деятельности.

Сократилось количество операций по предоставлению в аренду недвижимого имущества.

Введение карантина имело умеренно негативное влияние на деятельность промышленности, сельского хозяйства и строительства.

В то же время увеличился спрос на услуги здравоохранения, доставки, телекоммуникаций и связи.

На сектор финансовой и страховой деятельности карантинные ограничения практически не повлияли.

Какие сферы экономики пострадали больше всего / Инфографика НБУ Как и когда Украина будет выходить из карантина В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, впоследствии его дважды продлевали. Теперь он действует до 11 мая.

С 12 мая Украина начинает ослаблять ограничения. Для этого правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина.

Пока даты этих этапов неизвестны. Они будут зависеть от эпидемиологической ситуации в Украине.

5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала