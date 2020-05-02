Какие сферы украинской экономики пострадали от карантина больше всего: ответ НБУ
Введение карантина в Украине с середины марта 2020 года больше всего повлияло на сферы транспорта, туризма и индустрию развлечений. ВВП Украины за первый квартал сократился на 0,5%, из которых 0,4% – это влияние карантина.
Такие данные опубликовал Нацбанк Украины в новом инфляционном отчете за апрель 2020 года.
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Какие сферы экономики кризис затронул больше всего
- Пассажиропоток снизился на 16,3% в I квартале 2020 года, тогда как по итогам января – февраля он оставался на уровне соответствующего периода 2019 года.
- Значительные потери, по оценкам НБУ, понесли также сферы туризма и развлечений из-за почти полной остановки этих видов деятельности.
- Сократилось количество операций по предоставлению в аренду недвижимого имущества.
- Введение карантина имело умеренно негативное влияние на деятельность промышленности, сельского хозяйства и строительства.
- В то же время увеличился спрос на услуги здравоохранения, доставки, телекоммуникаций и связи.
- На сектор финансовой и страховой деятельности карантинные ограничения практически не повлияли.
Какие сферы экономики пострадали больше всего / Инфографика НБУ
Как и когда Украина будет выходить из карантина
- В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, впоследствии его дважды продлевали. Теперь он действует до 11 мая.
- С 12 мая Украина начинает ослаблять ограничения. Для этого правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина.
- Пока даты этих этапов неизвестны. Они будут зависеть от эпидемиологической ситуации в Украине.
5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала
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