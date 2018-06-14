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Какие смартфоны Huawei получат "очень" прогрессивную технологию

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Какие смартфоны Huawei получат технологию GPU Turbo
Какие смартфоны Huawei получат технологию GPU Turbo / androidauthority.com

Революционную технологию GPU Turbo, которую в компании Huawei анонсировали, как "очень страшную" в положительном смысле технологию, уже получил смартфон Honor Play Huawei.

Как пишет издание prostotech.com.

Эта технология имеет ускорить работу ядер графического процессора Mali, увеличив производительность на 60% при одновременном снижении энергопотребления на 30%.

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Які смартфони Huawei отримають технологію GPU Turbo

Какие смартфоны Huawei получат технологию GPU Turbo

Также известно, что этот режим будет присутствовать на смартфоне Honor 9i. Кроме того, новый режим GPU Turbo будет включен в следующие обновления программного обеспечения, при этом не потребует дополнительного оборудования. В перечне смартфоны, выпущенные в конце 2017 года и позже, а также Mate 9 (телефон 2016 года).

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Теги: Смартфоны Техно Huawei
Источник: 24 Канал
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