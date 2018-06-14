Какие смартфоны Huawei получат "очень" прогрессивную технологию

Революционную технологию GPU Turbo, которую в компании Huawei анонсировали, как "очень страшную" в положительном смысле технологию, уже получил смартфон Honor Play Huawei.

Как пишет издание prostotech.com.

Эта технология имеет ускорить работу ядер графического процессора Mali, увеличив производительность на 60% при одновременном снижении энергопотребления на 30%.

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Какие смартфоны Huawei получат технологию GPU Turbo

Также известно, что этот режим будет присутствовать на смартфоне Honor 9i. Кроме того, новый режим GPU Turbo будет включен в следующие обновления программного обеспечения, при этом не потребует дополнительного оборудования. В перечне смартфоны, выпущенные в конце 2017 года и позже, а также Mate 9 (телефон 2016 года).

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