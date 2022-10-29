Каких героев Украине удалось вернуть домой: Зеленский рассказал о последнем обмене пленными
Сегодня, 29 октября, Украине удалось вернуть из российского плена еще 52 человека. Президент Владимир Зеленский рассказал, что это 50 наших защитников и двое гражданских.
Среди них – бойцы Нацгвардии, Военно-Морских сил, пограничники, терроборонцы. Об этом президент сказал в своем видеообращении.
Кстати К сожалению, есть погибшие среди ремонтников энергосистемы, – Зеленский записал новое обращение
Кого освободили из плена
- Андрей Альбов – начальник хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, которого эвакуировали из "Азовстали",
- Василий Чаленко – доброволец, терроборонец, командир отделения разведывательного взвода,
- моряк из Змеиного,
- нацгвардеец, захваченный в плен при защите Чернобыльской атомной станции,
- пенсионер СБУ, которого оккупанты забрали в плен в Буче.
Президент заверил, что власти помнят обо всех, кого держат в плену в России и на оккупированной территории. Сделают все, чтобы вернуть каждого.
Напомним, сообщали, что 29 октября удалось освободить:
- 12 бойцов Нацгвардии;
- 18 из ВМС;
- 8 из ГНСУ;
- 9 из Теробороны;
- 3 воина ВСУ;
- 2 гражданских.
Сколько пленных освободили
Также Зеленский отметил работу команды, занимающейся обменами. Он упомянул Буданова, Ермака, Усова, Лубинца и других помогающих. С начала марта уже освободили из российского плена 1 031 человека.
В Минобороны отмечали, что по состоянию на 27 октября уже провели 28 обменов.
Смотрите обращение Зеленского за 29 сентября: видео