Как на боевые действия в Украине должно повлиять избрание Федорова министром обороны: эксперт объяснил

Михаил Федоров, как новый министр обороны, вызывает высокие ожидания у части оборонной отрасли. Это связано с его опытом внедрения инновационных государственных решений.

По словам Анатолия Храпчинского – директора по развитию оборонного предприятия и офицера Воздушных сил в резерве – Федоров уже имеет четкий стиль работы: быстрые практические шаги, сильная команда и инструменты, которые упрощают взаимодействие государства с частным бизнесом, передает 24 Канал.

Какого результата ждут от Федорова как министра обороны?

В то же время эксперт предостерегает: Министерство обороны – это не только технологии и боевые действия. Это также закупки, правила, обучение и сложные процедуры, где многолетняя бюрократия может тормозить изменения и создавать риски для нового руководителя.

Храпчинский выделяет две ключевые задачи, которые, по его мнению, являются критически важными:

создание инженерной ставки – системного центра, который будет отвечать за технические решения и реагирование на новые угрозы.

урегулирование экспорта и трансфера технологий – чтобы уменьшить риски в сотрудничестве с европейскими партнерами и сохранить украинских инженеров в стране.

Говоря об ожиданиях от нового министра обороны, Храпчинский четко разграничивает понятия. Завершение войны через переговоры – это сфера дипломатии. А победа Украины, по его словам, напрямую связана с работой министра обороны и его способностью перестроить систему под реалии современной войны.

Эксперт также отмечает глубокие проблемы внутри войска. Человеческий ресурс истощается, не хватает ротаций и отпусков, а жесткая армейская бюрократия часто убивает инициативу. В таких условиях военные боятся действовать нестандартно, потому что рискуют быть наказанными.

По мнению Храпчинского, ключевой вопрос – сможет ли Федоров провести реальные реформы в Министерстве обороны, которое десятилетиями не претерпевало существенных изменений.

Он подчеркивает, что в современной войне важны не громкие заявления, а практические решения, которые реально работают. К тому же не все натовские стандарты, которые давно декларируют, сегодня одинаково эффективны в условиях этой войны.

Что известно о назначении Федорова министром обороны?