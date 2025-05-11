Попытаются форсировать Днепр: на каких направлениях россияне сосредоточат усилия

Российские войска в ближайшее время будут сосредотачивать свои наступательные усилия на нескольких направлениях. В частности оккупанты могут попытаться прорвать оборону на Запорожском направлении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью заместителя руководителя Офиса Президента, экс-командира 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павла Палисы для Армия TV.

Читайте также "Новое наступление России будет значительно тяжелее": что тогда гарантировало бы Украине безопасность

На каких направлениях могут активизироваться россияне

Павел Палиса объяснил, что россияне будут сосредотачивать основные усилия, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

К тому же оккупанты будут пытаться создать так называемую "буферную зону" на территории Украины вдоль границы в Харьковской и Сумской областях.

Также с высокой вероятностью будут пытаться "пробить" оборону на Запорожском направлении. И с большой вероятностью попытаются развивать наступление с форсированием водной преграды в Херсонской области,

– добавил Палиса.

Он подчеркнул, что российский террор по украинским гражданским влияет на позицию США относительно переговоров. На это неоднократно обращал внимание в своих обращениях Владимир Зеленский, а также упоминал Дональд Трамп.

Жертвы террора не стоят изменения этого мнения,

– подчеркнул Павел Палиса.

В то же время, по словам заместителя руководителя ОП, россияне понимают только силу, поэтому их нужно остановить.

К слову, недавно представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что российские лодки продолжают пытаться высадиться в островной зоне Херсонской области. По его словам, большой угрозы в ближайшее время нет, однако "противник довольно коварный".