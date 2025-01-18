Там зафиксирована максимальная активность: где россияне усиленно готовят штурмовые подразделения

Сейчас в Мариуполе зафиксирована активизация переброски военных подразделений в направлении Мариупольско – Рогозовской и Мариупольско – Бердянской агломераций.

В эфире 24 Канала руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал о логистике оккупантов в Мариуполе и окружающих общинах. К слову, в самом Мариуполе россияне не концентрируются, однако используют его как места стоянок и ремонтные базы.

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Перемещение российских подразделений в районе Мариуполя

Мариупольско – Бердянская и Мариупольско – Розовская агломерации – это две большие общины, которые россияне используют как военный хаб.

По словам Андрющенко, Мариупольско-Бердянскую агломерацию россияне используют для подготовки штурмовых подразделений. В частности, фактически все подразделения "Шторм-V" готовятся между Мариуполем и Бердянским на побережье Азовского моря.

На этой неделе мы наблюдаем, например, снова максимальную загрузку. Заработал полигон в районе поселка Бабах-Тарама, что на границе Донецкой и Запорожской областей,

– сказал руководитель Центра изучения оккупации.

С другой стороны, Мариупольско – Розовская агломерация, то есть Никольская и Розовская общины, российские захватчики используются как резервный хаб. Сюда перебрасывают подразделения, здесь они базируются, накапливаются, а потом их передвигают вдоль линии фронта, как резервное подразделение.

Здесь не проводится тотальных учений, слаживание и тому подобное. Это такая вторая линия перед фронтом, которая очень активно используется,

– отметил Андрющенко.

В то же время Мариуполь – это большой логистический перекресток, который россияне используют для переброски, остановки, ночевки и ремонта. В самом Мариуполе находятся только корпус, который теоретически должен быть корпусом защиты города и системы ПВО, а также росгвардия, которая обеспечивает карательные мероприятия в Мариупольском, Волновахском, Новоазовском и частично Бердянском районах.

К слову, 5 января российские оккупанты устроили в Мариуполе облаву, останавливая автомобили и проводя обыски, ведь запланировали масштабную переброску техники.