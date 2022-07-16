Это только начало, – военный обозреватель ответил, какие проблемы наделали HIMARS оккупантам

Для Украины очень большой проблемой является поразительное артиллерийское преимущество, которым владеет российский враг.

Об этом в эфире 24 канала рассказал военный обозреватель и корреспондент The Kyiv Independent Илья Пономаренко.

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Он вспомнил, как в мае был под Лиманом с подразделением 79 бригады. Тогда, условно говоря, дисбаланс между использованием боеприпасов составлял примерно 1500 российских к 50 украинским в день.

Конечно, эта грубая сила, это невероятное преимущество, этот дисбаланс нивелирует какие-либо качественные преимущества. Но даже в этом случае есть рецепт, как можно лишить врага этого преимущества. Это контрбатарейная борьба,

– сообщил Илья Пономаренко.

Также военный обозреватель добавил, что действенной является кампания, которая у нас как раз развернулась за последний месяц, – уничтожение российских складов боеприпасов на Донбассе и на Херсонщине.

"Меньшее, что мы можем ожидать, – это очень сильное снижение этого преимущества артиллерийского оружия и бесконечных боеприпасов, которое и дает россиянам столь серьезное преимущество", – добавил Пономаренко.

Как это работает

Эксперт отметил, что из-за уничтожения складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов наши войска очень сильно усложняют российскую логистику, которая и так была серьезным слабым местом. Особенно сейчас, когда оккупанты зависят от железнодорожного сообщения.

Они должны возить грузовиками не 20 километров от ближайшего железнодорожного узла до линии фронта, а 100 и больше. Это очень сильно усложняет и задерживает поставки российских артиллерийских подразделений,

– объяснил Илья Пономаренко.

"Это уже провоцирует "артиллерийский голод". Это мы уже знаем из многочисленных жалоб российских военных блогеров и пропагандистов", – сообщил военный обозреватель.

Последствия уничтожения российских складов боеприпасов

Илья Пономаренко объяснил, что если у россиян был склад на расстоянии 40 километров, сейчас они уже знают, что украинские HIMARS могут до него достать. Поэтому должны перевести его на 80 – 100 километров. Если этого не сделают, то рано или поздно этот склад будет уничтожен. То есть у них уже не 40 километров до ближайших артиллеристов, которые нуждаются в этих снарядах, а 100 – 120 и больше.

Надо понимать, что продолжается путь и есть проблемы с автомобильным транспортом, ведь грузовиков никогда не хватает. Еще есть такой фактор, что грузовой транспорт на таких больших дистанциях становится менее гибким к изменениям на линии фронта,

– сообщил Пономаренко.

"Предположим, мы должны довести боеприпасы до подразделения, которое стоит в определенной "точке А". Пока мы везем на грузовиках, то ситуация на фронте меняется и наше подразделение артиллеристов передислоцируется в другое место. Поскольку логистика, координация и взаимодействие – очень сложные, получается ситуация, когда эти грузовики привозят слишком много снарядов для определенного артиллерийского подразделения", – рассказал эксперт.

Он отметил, что в таком случае нет возможности быстро потратить все снаряды и во время передислокации подразделение бросает большую часть боеприпасов. Забрать их с собой тоже не могут.

"Из-за этого хаоса, из-за этой нескоординированности, из-за этой очень усложненной логистики складывается этот "артиллерийский голод", который мы уже сейчас видим. Эта кампания по уничтожению складов боеприпасов на Донбассе, на Херсонщине только началась. Там еще очень много целей и "жирных" целей", – подытожил Илья Пономаренко.

Смотрите полное видео с экспертом о ситуации на фронте: